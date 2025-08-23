(คลิป)จับหนุ่มเว็บพนันออนไลน์ลักรถตามหอพักกว่า 10 คันขายเอาเงินใช้หนี้นอกระบบ

อุบลราชธานี-รวบหนุ่มทำเว็บพนันออนไลน์ตระเวนขโมยรถตามหอพักไปขายประเทศลาวกว่า 10 คัน คันละ 15,000-17,000 บาท รับสารภาพต้องการหาเงินไปใช้หนี้นอกระบบที่ยืมมา
เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้( 23 ส.ค.)พ.ต.ท.นิโรธ ฉัตรแก้วบุญเรือง รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอุบลราชธานี นำกำลังเข้าจับกุมตัวนายอนุพงษ์ หรือหนุ่ม สมชื่อ อายุ 32 ปี โจรขโมยรถตามหอพักในตัวเมืองไปกว่า 10 คัน ขณะพักอาศัยอยู่ห้องพักภายในซอยอุบล-ตระการ1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นำตัวมาสอบสวนให้การรับสารภาพ เพราะจำนนต่อหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดที่จับภาพขณะนายอนุพงษ์เข้าไปขโมยรถ
ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากเจ้าทุกข์เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ยี่ห้อต่างๆ ที่จอดไว้ตามหอพักถูกนายอนุพงษ์แอบเข้ามาขโมยเอารถไป จึงตามสืบสวนจากล้องวงจรปิด จนพบตัวนายอนุพงษ์ที่ปรากฏในภาพ จึงนำกำลังเข้าจับกุม
ซึ่งนายอนุพงษ์ให้การรับสารภาพว่า เดิมมีอาชีพรับจำนำรถและทำเว็ปพนันออนไลน์ แต่ต่อมาเว็ปพนันถูกจับกุมจนต้องปิดตัว ทำให้ขาดรายได้ จึงหันมาร่วมกับนายฟิวส์ ไม่ทราบชื่อจริง ตระเวนไปตามหอพักในตัวเมืองอุบลราชธานี ขโมยเอารถที่เจ้าของจอดเสียบกุญแจเอาไว้ แล้วนำไปขายให้กับนายหน้าชาวลาวที่ อ.เขมราฐ ที่รับซื้อรถไปขายต่อในประเทศลาวราคาคันละ 15,000-17,000 บาท
ขายได้เงินมาก็ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและใช้หนี้เงินกู้นอกระบบที่ยืมมา เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ก่อนคุมตัวไว้ดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ในเคหะสถานในเวลากลางคืนต่อไป