ราชาเงินผ่อนเฮ!1 มกราฯห้ามสินเชื่อพ่วงประกันแล้ว เผยแนวโน้มธุรกิจเช่าเชื่อ

พิษณุโลก - สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เปิดเวทีติวเข้มผู้ประกอบการลิสซิ่ง..รับมือกฎหมายใหม่ห้ามขายประกันพ่วงอนุมัติสินเชื่อ ที่ดีเดย์เริ่มใช้ 1 มกราฯ69 พร้อมเผยทิศทางลิสซิ่งในอนาคต สินเชื่อเครื่องจักรหดหาย รถสันดาปลด-มอ’ไซค์ ทรงตัว รถไฟฟ้าโต-มือถือ/โน้ตบุ๊ค/ตู้เย็น กำลังมา
นายศรัณย์ ทองธรรมชาติ ประธานกรรมการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION , นายธนภูมิ เศรษฐศิริรัตน รองประธานกรรมการสมาคมฯ นายบุญหนา จงถิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการการสมาคมฯ และนายยศวัจน์ รุ่งคณาวุฒิ ผู้บริหารบริษัทฯ“ด๊อกเตอร์ มันนี่”พิษณุโลก ร่วมกันสัมมนาอัพเดทธุรกิจเช่าซื้อและกฎหมายใหม่ บังคับใช้ปี 2569 ที่โรงแรมวนธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมืองพิษณุโลก เมื่อ 21 ส.ค.68
โดยเชิญผู้ประกอบการเหนือล่างร่วมติวเข้ม ถึงสถานการณ์ธุรกิจเช่าซื้อที่ผ่านมาและแนวโน้มปีหน้า การรับมือกฏหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ รวมทั้งจะมีหน่วยงานภาครัฐก็คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย จะลงมากำกับ อีกมุมหนึ่งถือเป็นการยกระดับธุรกิจเช่าซื้อไทยสู่ดิจิทัลอย่างยั่งยืน
นายบุญหนา จงถิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย กล่าวว่า ลิสซิ่ง คือ ธุรกิจการเช่า ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการขายซาก เพราะเมื่อผ่อนครบแล้ว จะต้องมีซื้อขายซากในราคาตลาดซึ่งมีปัญหามากในการประเมินราคาและเรื่องภาษี ทำให้แนวโน้มธุรกิจลิสซิ่งซึ่งเน้นสินค้าประเภทเครื่องจักรกลต่างๆ จะหดหายไป
แต่ธุรกิจเช่าซื้อ คือ การซื้อสินค้า ที่ไม่มีปัญหา กรณีผ่อนแล้วเสร็จ สามารถโอนชื่อเป็นเจ้าของผู้ซื้อทันที คือ ธุรกิจที่เน้นสินค้าประเภทรถยนต์ จักรยานยนต์ นอกจากนี้ธุรกิจลิสซิ่งกำลังปรับเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจเช่าซื้อแล้ว เพราะโอนเปลี่ยนชื่อทันที โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าเงินผ่อนต่างๆ อาทิ โทรศัพท์มือถือ ตู้เย็น โน้ตบุ๊ค ฯลฯ
ขณะเดียวกัน ปีหน้ากฎหมายใหม่ธุรกิจเช่าซื้อจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งกำหนดห้ามขายประกันพร้อมกับขออนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อ เพราะที่ผ่านมายอมรับว่า บริษัทเช่าซื้อมักมีการบังคับให้ซื้อประกันภัยพ่วงก่อนอนุมัติสัญญาเช่าซื้อ แต่ครั้งนี้แบงก์ชาติ กำหนดเริ่มในปี 69 ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อหรือช้อปปิ้งประกันภัยในหลากหลายรูปแบบโดยการสมัครใจ ไม่มีถูกบังคับขายพ่วง ถือว่าเป็นผลดีต่อประชาชนที่ใช้บริการขอสินเชื่อเช่าซื้อ
นายศรัณย์ ทองธรรมชาติ ประธานกรรมการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย กล่าวว่า เนื่องจาก พ.ร.บ.เช่าซื้อ ออกมามีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 69 ธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังออกกฏหมายลูกบังคับมาใช้อีก พร้อมกำหนดแนวทางและมีโทษปรับและจำคุก ฉะนั้นจะต้องเตรียมตัวและปฎิบัติตาม
ซึ่งสมาชิกธุรกิจเช่าซื้อประเภทธนาคาร ถือว่า เป็นกลุ่มใหญ่ มีประมาณ 50 ราย มูลค่าสินเชื่อประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ของประกอบการเช่าซื้อทั้งประเทศประมาณ 3 พันกว่าราย มาวันนี้เพื่อทำความเข้าใจกับบริษัทเช่าซื้อรายเล็กรายน้อย กระจายอยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีพอร์ทสินเชื่อราว 15 เปอร์เซ็นต์
นายธนภูมิ เศรษฐศิริรัตน รองประธานกรรมการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย กล่าวว่า สินเชื่อเช่าซื้อหลักๆคือ รถยนต์กับมอเตอร์ไซด์ ยอดสินเชื่อขึ้นอยู่กับยอดขายรถยนต์แต่ละปี ที่ผ่านมาก็ลดลงมาตลอด อย่างปี 67 ยอดขายประมาณ 570,000 คัน ปี 68 นี้ประเมินว่าจะอยู่ที่ระดับ 5 แสนคัน (สัดส่วน90%เช่าซื้อ 10%ขายสด) ส่วนยอดขายรถมอเตอร์ไซด์อยู่ในระดับ 170,000 คัน และปี 68 นี้น่าทรงตัวอยู่
ส่วนยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตในห้วง 4 ปีที่ผ่านมา สำหรับปีนี้คาดว่าอยู่ที่ 80,000-100,000 คัน คิดเป็น 15 % ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด แต่หนี้เสียของรถไฟฟ้าต่ำกว่ารถยนต์สันดาป เนื่องจากผู้ซื้อรถยนต์เป็นคนรุ่นใหม่ มีความพร้อมหรือมีฐานะดี เงินดาวน์ค่อนข้างสูง ผ่อนระยะสั้น สามารถซื้อรถคันที่สองได้