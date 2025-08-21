พ่อค้าสินค้ามือสองปัญหาชายแดนเขมรทำรองเท้า-เสื้อผ้าขาดตลาด เล็งหาทำอาชีพอื่นแทน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-พ่อค้ารองเท้ามือสองที่ขอนแก่นเผยด่านไทย-เขมปิดมานาน 1 เดือน ทำให้รองเท้าเตรียมขายงานเทศกาลปลายปีมีปัญหาสั่งซื้อมาสต็อกไม่ได้ ต้องซื้อจากพ่อค้าชาวไทยที่ตอนนี้ขายแพงขึ้นสูงกว่าปกติเท่าตัว
อาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพขายอย่างอื่นแทน
มีรายงานจากกลุ่มผู้ค้าสินค้ามือสองจากกัมพูชา โดยเฉพาะรองเท้า ขณะนี้เริ่มมีปัญหาปริมาณสินค้าในสต็อกลดลงเรื่อยๆแต่ไม่สามารถสั่งซื้อมาสำรองได้อีก เพราะปัญหาปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่สามารถติดต่อค้าขายกันได้ นั่นหมายความว่าเทศกาลงานรื่นเริงประจำปีปลายปีนี้ไม่มีสินค้ามือสองจากตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว วางขาย หรือมีก็จะเหลืออยู่น้อยมาก
นายอนนท์ เผือดชัยภูมิ เจ้าของร้านขายรองเท้ามือสองน้องฝ้าย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นระบุว่า ตั้งแต่เกิดเหตุปะทะ สั่งของไม่ได้เลยมาประมาณ 1 เดือนกว่า ทุกวันนี้ต้องขายสต๊อกเก่าที่ยังเหลืออยู่ พอขายประคองตัวไปได้ หากถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อกว่านี้หรือมีสถานการณ์รุนแรงปะทะกันอีก อาจต้องเลิกขายของมือสอง เปลี่ยนอาชีพไปขายอย่างอื่นแทน แต่จริงๆแล้วทางเราถนัดขายของมือสองมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า
ตอนนี้ถือว่าลำบากมาก เพราะ90% ซื้อจากฝั่งเขมร ตอนนี้ใครสู้ราคาได้ก็ได้ของมาขาย จากเมื่อก่อนส่งกระสอบ 100 คู่ 4,500 บาท ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 8,000 บาท เกรดปกติทั่วไปถ้าเกรดดีกว่านี้ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีก พ่อค้าแม่ค้า ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นขายยากขึ้น เศรษฐกิจแบบนี้เมื่อก่อนเคยขายดีๆตอนนี้พอตั้งแผงปูผ้าก็นิ่งเงียบไม่เหมือนเมื่อก่อน
“ ตอนนี้เริ่มคิดแล้วอาจจะเปลี่ยนไปขายอย่างอื่นเพราะว่าหาของมาขายไม่ได้จะรอแต่รองเท้าของมือสองก็ไม่ไหว เพราะค่าใช้จ่ายมีทุกวัน ต้องขายของเก่าเพื่อหาทุนคืนเท่านั้น อยากให้ด่านเปิดไวไวเคลียร์กันให้จบเร็วๆจะได้กลับมาค้าขายปกติ”พ่อค้ารองเท้ามือสองกล่าวย้ำ