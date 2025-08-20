สมุทรสงครามเดินหน้าปรับโฉมท่องเที่ยว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ–เพิ่มนักท่องเที่ยวพักค้าง

สมุทรสงคราม – จังหวัดสมุทรสงครามเปิดเวทีหารือภาครัฐ–เอกชน ระดมสมองยกระดับการท่องเที่ยว หวังดึงนักท่องเที่ยวให้อยู่ค้างคืน สร้างรายได้หมุนเวียนสู่ธุรกิจท้องถิ่น พร้อมวางแผนกิจกรรมยามค่ำคืนและพัฒนาแพลตฟอร์มท่องเที่ยวครบวงจร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว โดยมีนายสุภาพล ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และชุมชนเข้าร่วม ในที่ประชุมชี้ปัญหาหลัก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางแบบไปเช้า–เย็นกลับ โดยเฉพาะกลุ่มต่างชาติที่นิยมมาเที่ยวตลาดร่มหุบ ก่อนเดินทางต่อ ทำให้จังหวัดเสียโอกาสสร้างรายได้จากธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร ของฝาก และกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการ ททท. สมุทรสงคราม ระบุว่า “แม้นักท่องเที่ยวเข้ามามาก แต่ไม่พักค้าง ไม่มีโปรแกรมเที่ยวกลางคืน และบริการรองรับ ทำให้รายได้ไม่กระจายถึงชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย”
โดยข้อเสนอในที่ประชุม ได้แก่ สร้าง แพลตฟอร์มข้อมูลท่องเที่ยวครบวงจร ผ่านเว็บไซต์/แอปฯ ฟื้นฟูระบบขนส่งสาธารณะ เพิ่มรอบวิ่งค่ำ และชู “รถตุ๊กตุ๊ก” เป็นสัญลักษณ์ จัด กิจกรรมยามค่ำคืน เช่น ตลาดกลางคืน แสงสีเสียงในวัดริมคลอง การแสดงพื้นบ้าน ประชาสัมพันธ์ “เที่ยววันธรรมดา” ด้วยโปรโมชั่นที่พักและกิจกรรมลดราคา ฟื้นฟู Story & อัตลักษณ์ท้องถิ่น เช่น เรื่องราวอาหารพื้นบ้าน ภูมิปัญญาชุมชน และจุดถ่ายภาพเช็กอิน
ขณะเดียวกัน อัตลักษณ์ของจังหวัดซึ่งมีวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสินค้าเด่น กลับยังไม่มีการเล่าเรื่องอย่างเป็นระบบ ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าถึงความ “พิเศษ” ของสมุทรสงครามได้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงสินค้าท้องถิ่นหลายอย่างเริ่มหายไปจากแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงฟื้นฟู “รถตุ๊กตุ๊ก” ให้กลับมามีบทบาทอีกครั้งในฐานะยานพาหนะที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว
ด้านนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานหอการค้าสมุทรสงคราม กล่าวว่า “ต้องทำให้คนรู้ว่าสมุทรสงครามไม่ได้เที่ยวได้แค่เสาร์–อาทิตย์ แต่มีดีพอให้พักค้าง สัมผัสชีวิตชาวบ้านในแบบที่ไม่มีที่อื่น” พร้อมย้ำจะผลักดันแผนงานเป็นรูปธรรมภายในสิ้นปี 2568
ทั้งนี้ คาดว่าการยกระดับการท่องเที่ยวครั้งนี้ไม่เพียงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ให้นักท่องเที่ยว “อยู่สมุทรสงครามให้นานขึ้น”