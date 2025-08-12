“เวียตเจ็ทไทยแลนด์”ฉลองวันแม่ ดีลสุดคุ้ม ตั๋วเริ่มต้นเพียง 12 บาท

“เวียตเจ็ทไทยแลนด์”ฉลองวันแม่ ชวนแม่เที่ยวกับดีลสุดคุ้ม ตั๋วเริ่มต้นเพียง 12 บาท ครอบคลุมเส้นทางระหว่างประเทศและในประเทศ เปิดจอง 11 – 14 ส.ค. 2568 ใช้เดินทางได้ 16 ก.ย. 2568 – 15 ก.ค. 2569
เวียตเจ็ทไทยแลนด์ ร่วมเฉลิมฉลองวันแม่ ส่งต่อความรักและความผูกพันด้วยโปรโมชั่นพิเศษ “ดีลสุดคุ้ม แม่กดไลก์ ลูกกดจอง (Mother’s Day Specials)” มอบบัตรโดยสารราคาประหยัด เริ่มต้นเพียง 12 บาท (ราคาไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) สำหรับเดินทางบนเครือข่ายเส้นทางระหว่างประเทศของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ อาทิ ไทเป ฟูกุโอกะ ฟูโกว๊ก ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และเส้นทางยอดนิยมทั่วเอเชีย รวมถึงเส้นทางบินภายในประเทศ อาทิ ภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ และอีกมากมาย สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2568 ใช้เดินทางได้ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2568 – 15 กรกฎาคม 2569 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) จองได้เลยตอนนี้ ที่ www.vietjetair.com
โปรโมชั่นพิเศษนี้ครอบคลุมทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ รวมถึงเส้นทางยอดนิยมสู่แดนอาทิตย์อุทัย ได้แก่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฟูกุโอกะ เมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ เชียงใหม่ – โอซาก้า เมืองทันสมัยที่มีชีวิตชีวา และกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โตเกียว และโอซาก้า สองมหานครสำคัญด้านวัฒนธรรมและแฟชั่นของญี่ปุ่น
จุดหมายปลายทางอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในโปรโมชั่นนี้ ได้แก่ โซล เมืองหลวงแห่งเทรนด์ด้านแฟชั่น วัฒนธรรม K-Pop และเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กว่างโจว และหางโจว เมืองเศรษฐกิจสำคัญของจีน ฟูโกว๊ก และดานัง เมืองชายทะเลยอดนิยมในเวียดนาม ไทเป เมืองแห่งสตรีตฟูดและตลาดกลางคืนของไต้หวัน พนมเปญ เมืองหลวงที่อุดมด้วยวัฒนธรรมของกัมพูชา และมุมไบ เมืองศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมบันเทิงของอินเดีย
นอกจากนี้ยังรวมถึงเส้นทางบินจาก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ โอกินาวา และฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (ผ่านไทเป) มอบประสบการณ์การเดินทางผ่านตัวเลือกที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งวัฒนธรรม เมืองใหญ่ และธรรมชาติอันสวยงามในราคาสุดคุ้ม
สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ โปรโมชั่นพิเศษนี้ครอบคลุมทุกเส้นทางจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่จุดหมายปลายทางยอดนิยมทั่วไทย ได้แก่ เชียงใหม่ และ เชียงราย เมืองแห่งเสน่ห์และวัฒนธรรมของภาคเหนือ ภูเก็ต และ กระบี่ กับหาดทรายขาวและทะเลใสอันงดงาม หาดใหญ่ และ สุราษฎร์ธานี เมืองท่องเที่ยวที่เปี่ยมด้วยสีสันของภาคใต้ ตลอดจน ขอนแก่น อุดรธานี และ อุบลราชธานี ที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมอีสานได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังรวมถึงเส้นทางบินข้ามภูมิภาค ระหว่าง ภูเก็ต – เชียงใหม่ และ เชียงราย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง พร้อมเปิดโอกาสให้นักเดินทางได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยได้อย่างคุ้มค่าในราคาสุดพิเศษ ผู้โดยสาร