(คลิป)ตร.ภาค4ร่วมปกครองกวาดล้างยานรกอำเภอบ้านแฮดจับคนค้า4รายยึดยาบ้ากว่า3.4 แสนเม็ด

ศูนย์ข่าวขอนแก่น+-ตำรวจภาค 4 สนธิกำลังร่วมฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการ No Drugs No Dealers กวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด สามารถจับกุมได้ผู้ต้องหา 4 ราย ยึดยาบ้าได้กว่า 340,000 เม็ด พร้อมยึดอาวุธปืนและยานพาหนะหลายรายการ
วันนี้(18ส.ค.)ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด จ.ขอนแก่น พ.ต.อ.สรายุทธ ก้านคำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวน ตำรวจภูธรภาค 4 และฝ่ายปกครองอำเภอบ้านแฮด ร่วมกันแถลงผลกวาดล้างเครือข่ายผู้ลักลอบค้ายาเสพติดในพื้นที่ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย พร้อมของกลางยาบ้าจำนวนรวมกว่า 340,029 เม็ด อาวุธปืน และยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำผิด
การจับกุมครั้งนี้ เป็นผลจากการเปิดปฏิบัติการ “No Drugs No Dealers” ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮดร่วมกับหลายหน่วยงานสนธิกำลัง เข้าทลายเครือข่ายผู้ลำเลียงและจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาและตรวจยึดของกลางได้ตามลำดับดังนี้
รายแรก จับกุม นายพิสิษฐ์ นาห่อม (หรือก้าม) อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 236 หมู่ 11 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น พร้อมของกลางยาบ้า 48,000 เม็ด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการนัดส่งมอบยาบ้าที่ป่าละเมาะริมถนนสาธารณะ ทางเข้าอำเภอบ้านแฮด หมู่ 2 ต.บ้านแฮด จึงวางกำลังซุ่มตรวจสอบ กระทั่งพบผู้ต้องหาสะพายกระเป๋าเดินไปมา จึงเข้าตรวจค้นพบยาบ้าดังกล่าว ผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นของเครือข่ายยาเสพติดจากประเทศลาว ที่นำมาเพื่อส่งให้ลูกค้า แต่ไม่ทันได้ส่งมอบ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเสียก่อน
รายที่สอง จับกุม นายณัฏพล ช่างโม (หรือนายนาย) อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ 3 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น พร้อมของกลางยาบ้า 24,000 เม็ด ก่อนจับกุมเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าจะมีการนัดส่งมอบยาบ้าบริเวณริมสะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านป่าแดง หมู่ 7 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด ซึ่งเป็นเขตติดต่อบ้านหนองไห อ.มัญจาคีรี จึงวางกำลังจับกุมและสามารถตรวจยึดยาบ้าดังกล่าวได้
รายที่สาม จับกุม นายกิตติศักดิ์ การบรรจง (หรือบอส) อายุ 20 ปี อยู่บ้านเลขที่ 238/ผ1 หมู่ 11 ต.โพธิ์กลาง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา และ นายธัชนนท์ ปลื้มชาติ (หรือปืน) อายุ 20 ปี อยู่บ้านเลขที่ 153 หมู่ 14 ต.นาฝ่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ พร้อมของกลางยาบ้า 18,029 เม็ด อาวุธปืนพกสั้นขนาด .380 ไม่มีทะเบียน 1 กระบอก เครื่องกระสุน 9 นัด และรถกระบะโตโยต้า สีเทา ทะเบียน กจ 1419 ชัยภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าจะมีการนัดส่งยาที่บริเวณหลังปั๊มน้ำมัน ปตท. สาขาบ้านแฮด จึงเข้าตรวจสอบและจับกุมได้พร้อมของกลางทั้งหมด
รายที่สี่ เป็นการตรวจยึด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บ้านแฮด ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบถุงพลาสติกสีดำต้องสงสัยถูกทิ้งไว้ข้างเสาไฟฟ้าริมถนนสาธารณะ บ้านเล็บเงือก – บ้านป่าแดง หมู่ 7 ต.โคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ พบถุงพลาสติกสีดำ 2 ห่อ ภายในบรรจุยาบ้าแพ็กจำนวนรวม 256,000 เม็ด จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
รวมการจับกุมและตรวจยึดทั้งหมด เจ้าหน้าที่สามารถยึดยาบ้ารวมได้ 340,029 เม็ด พร้อมอาวุธปืนและยานพาหนะ ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดถูกควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด เพื่อดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนต่อไป