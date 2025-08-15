ไฟไหม้โรงงานผลิตยา–อุปกรณ์แพทย์ย่านสามพราน คุมเพลิงได้ใน 35 นาที

นครปฐม - ระทึก! เพลิงโหมโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ชื่อดัง “Seven Stars” ย่านซอยวัดเทียนดัด อ.สามพราน จ.นครปฐม รถดับเพลิงกว่า 10 คันระดมฉีดน้ำ ใช้เวลากว่า 35 นาทีควบคุมเพลิง โชคดีไร้เจ็บ–ตาย ตำรวจเร่งหาสาเหตุ
วันนี้( 15 ส.ค.) ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ พูลนิล ร้อยเวร สภ.สามพราน จ.นครปฐม รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเวชภัณฑ์และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ “Seven Stars Pharmaceutical” ภายในซอยวัดเทียนดัด แยก 15/7 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน ก่อนรุดตรวจสอบพร้อมมูลนิธิร่วมกตัญญู และประสานรถดับเพลิงในพื้นที่เข้าระงับเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคาร 2 ชั้น 3 หลัง บนพื้นที่ราว 5 ไร่ เพลิงลุกไหม้อาคารกลางซึ่งใช้เป็นพื้นที่ผลิตและเก็บเวชภัณฑ์ยา มีกลุ่มควันสีดำหนาท่วมทั่วบริเวณ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองไร่ขิง เทศบาลตำบลท่าข้าม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ และหน่วยกู้ภัยต่างๆ ระดมรถดับเพลิงกว่า 10 คันฉีดน้ำสกัด ใช้เวลาประมาณ 35 นาทีจึงควบคุมเพลิงได้
จากการสอบถามอาสากู้ภัยทราบว่า จุดต้นเพลิงอยู่บริเวณห้องผลิตยาและเครื่องเวชภัณฑ์ด้านในสุดของอาคาร ขณะเกิดเหตุไม่มีพนักงานอยู่ในพื้นที่ มีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าประจำหน้าทางเข้า ซึ่งเป็นผู้เห็นกลุ่มควันและรีบแจ้งตำรวจ
เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมิน โดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน 7 จะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียดต่อไป