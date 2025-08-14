รวบ 3 โชเฟอร์สิบล้อ ขนบุหรี่เถื่อนซุกช่องลับหลังคา ค่ากว่า 2 ล้าน สั่งตรงชายแดน ขายง่าย–กำไรงาม

กาญาจนบุรี - ตร.–ฝ่ายปกครอง–ทหาร สนธิกำลังตั้งด่านซองกาเลีย สังขละบุรี สกัดรถบรรทุก 3 คัน ยึดบุหรี่เถื่อน 300 แคตตอล มูลค่ากว่า 2 ล้าน คนขับรับทำตามออร์เดอร์ อ้างซื้อง่ายขายคล่อง กำไรดี
เมื่อเวลา 17.50 น. วันนี้( 14 ส.ค.) พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผกก.สภ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ร่วมกับนายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม นายอำเภอสังขละบุรี, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สังขละบุรี, ร้อย ตชด.134, ฝ่ายปกครอง และทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ตั้งด่านตรวจบริเวณสามแยกซองกาเลีย หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ตามปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ–ผู้ค้ายาเสพติด (Re-X-ray) และสัปดาห์สีขาว (Intensive Days Screening Week)
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ พ.ต.อ.สันติ ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการลักลอบขนบุหรี่จากประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้รถบรรทุกสิบล้อขนส่งสินค้า จนพบรถบรรทุก 3 คันขับตามกันมาจากเส้นทางชายแดนด่านเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู ประกอบด้วย รถอีซูซุ สีขาว ทะเบียน 71-0775 กาญจนบุรี, รถฮีโน่ สีขาว ทะเบียน 70-6585 กาญจนบุรี และรถฮีโน่ สีขาว ทะเบียน 71-1163 กาญจนบุรี ทั้งหมดมีสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ “PRT” ติดอยู่
เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้หยุดตรวจค้น พบซุกซ่อนบุหรี่ยี่ห้อต่าง ๆ ในถุงดำซ่อนในช่องลับหลังคาเหนือห้องโดยสาร คนละ 100 แคตตอล รวม 300 แคตตอล มูลค่าค่าปรับสรรพสามิตกว่า 2 ล้านบาท จึงยึดของกลางและประสานเจ้าหน้าที่สรรพสามิตกาญจนบุรี สาขาสังขละบุรี ร่วมตรวจสอบ ก่อนควบคุมตัวคนขับทั้ง 3 รายไปสอบสวนที่ สภ.สังขละบุรี
สอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหารับสารภาพว่า เป็นพนักงานขับรถของบริษัทแห่งหนึ่ง ก่อนเกิดเหตุได้นำสินค้ามาส่งให้ร้านค้าที่ชายแดน จากนั้นติดต่อให้คนรู้จักชาวพม่านำบุหรี่มาส่งให้คันละ 100 แคตตอล ก่อนซ่อนในช่องลับเพื่อส่งต่อให้ลูกค้าตามออร์เดอร์ เหตุที่ลักลอบเพราะซื้อได้ราคาถูก ขายง่าย และกำไรดี แต่ไม่พ้นถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับ
เจ้าหน้าที่จะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาความเชื่อมโยงว่าบริษัทเจ้าของรถมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ พร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายที่เหลือต่อไป