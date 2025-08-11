รื้อแล้ว! “เฮือนโบราณ” หน้าศาลากลางขอนแก่นหลังถูกร้องสร้างเบียดพื้นที่จอดรถของ ปชช.

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - รื้อถอนแล้ว “เฮือนโบราณ” ประจำอำเภอ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
หลังมีกระแสเรียกร้องให้รื้อออกเพื่อใช้เป็นพื้นที่จอดรถของชาวบ้านที่มาติดต่อราชการ ขณะที่ชาวขอนแก่นจำนวนหนึ่งเสียดายเพราะมองว่าเป็นการอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้ได้เห็นวิถีสภาพความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษ
มีรายงานว่าในช่วงวันหยุดยาววันแม่นี้ ที่บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นได้มีบรรดาช่างไม้ของอำเภอต่างๆ กว่า 20 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น ช่วยกันรื้อถอนเฮือนโบราณประจำอำเภอของตนเองที่ได้มีการสร้างไว้เพื่อขนนำไปสร้างใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอของใครของมัน
ซึ่งการสร้างเฮือนโบราณอันเป็นศิลปะวิถีท้องถิ่นของแต่ละอำเภอดังกล่าว เป็นแนวคิดของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หลังได้มารับราชการเป็นผู้ว่าฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เพราะต้องการให้ประชาชนได้เห็นความเป็นอยู่ของคนชนบทสมัยก่อน และต้องการให้เป็นสถานที่จัดงานต่างๆ ของจังหวัด โดยนายไกรสรเองจะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้
นางสาวเนตรนภา มาตุ่น อายุ 40 ปี ชาวจังหวัดขอนแก่น บอกว่า กว่า 3 ปีที่มีเฮือนโบราณตั้งอยู่สนามหน้าศาลากลางจังหวัด ตนรู้สึกดีใจ เพราะทำให้คนรุ่นใหม่ได้จินตนาการถึงสภาพบ้านเรือนโบราณ ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่ยุคสมัยนี้หาชมบ้านโบราณของคนอีสานค่อนข้างยาก หลังทราบข่าวว่าจะมีการื้อเฮือนโบราณออกไปก็รู้สึกใจหาย แต่ด้วยเหตุผลว่าเฮือนโบราณสร้างความเดือดร้อนแก่คนที่มาติดต่อราชการไม่มีที่จอดรถ ต้องจอดข้างนอก ทำให้ต้องเดินไกลกว่าเดิม ก็เข้าใจถึงความจำเป็นในประเด็นนี้เช่นกัน
ด้านนางสาวพรรณี ศรีแก้ว อายุ 57 ปี บอกว่า เฮือนโบราณถือเป็นอีกจุดท่องเที่ยว เพราะมีคนมาถ่ายรูปกับบ้านสมัยโบราณของคนอีสานกันมากพอสมควร เฮือนโบราณแต่ละหลังก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกัน หลังจากที่มีการรื้อเฮือนโบราณไปก็จะไม่มีให้เห็นแล้ว แต่สิ่งที่ได้กลับมา ก็คือจะมีที่จอดรถของประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการภายในศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมีความสะดวกมากขึ้น
สำหรับการรื้อถอนเฮือนโบราณดังกล่าวมีรายงานเพิ่มเติมว่า ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากก่อนนี้ตัวแทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดขอนแก่นได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมให้มีการรื้อเฮือนโบราณออกเนื่องจากเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ เพราะพื้นที่ใช้สร้างเฮือนโบราณกินพื้นที่จอดรถเกินครึ่งหนึ่งของลานหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ทำให้นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มีคำสั่งให้แต่ละอำเภอส่งทีมช่างมาทำการรื้อเฮือนโบราณนำไปจัดสร้างหน้าที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอแทน