ชวนชอปงาน“ BURIRAM TO GO FAIR " วันที่ 18 – 22 ก.ย.นี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา

ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​-

การจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้คัดเลือกสินค้าดี สินค้าจาก เกษตรกรและผู้ประกอบการ OTOP, SMEs จังหวัดบุรีรัมย์ มาจัดแสดงและจำหน่ายให้ชาวชลบุรีได้เลือกชอป ชิมชม กว่า 50 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ อาหารขึ้นชื่อ จากผู้ประกอบการโดยตรง มาจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์













เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้(19 ก.ย. ) นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด งานแสดงและจำหน่ายสินค้าและการเจรจาธุรกิจ "Buriram to go Fair" ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ และนางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี, นางอภิรดี บุญสม ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา เข้าร่วมนายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานจัดงานกล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการนำสินค้าของดี จ.บุรีรัมย์ นำเสนอสู่ผู้บริโภคในภาคตะวันออก และยังจะได้มีโอกาสมองหาคู่ค้าในภูมิภาคต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสำหรับการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและการเจรจาธุรกิจ "Buriram to go Fai" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 22 ก.ย.นี้โดยเฉพาะ อ.ศรีราชา ที่มีศักยภาพอย่างหลากหลายด้าน ทั้ง ท่าเรือแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต เป็นจุดศูนย์กลางของ EEC และมีชาวญี่ปุ่นมาตั้งชุมชนพักอาศัยเป็นจำนวนมากอาทิเช่น ลูกชิ้นยืนกิน ผัดไทยภูเขาไฟ ขาหมูตุ๋นเตาถ่าน ข้าวหอมมะลิ กระเป๋าสานกก เครื่องประดับ เครื่องสำอาง งานแฮนด์เมด ผลิตภัณฑ์จากไม้ อาหารแปรรูปจากเนื้อโค ข้าวเม่า และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย