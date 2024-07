เซ็นทรัล ศรีราชา จัดงาน“SI RACHA SAKANA MATSURI” เพื่อยกระดับวัตถุดิบจากทะเลไทยสู่เมนูระดับโลก

วันนี้(26 ก.ค.) นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลปลาและอาหารญี่ปุ่น “SI RACHA SAKANA MATSURI” โดยมีนางอภิรดี บุญสม ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา ,นายสถิตย์ชาติ ทิมกระจ่าง นายกสมาคมประมงจังหวัดชลบุรี ,นายวสันต์ เต็มศิริพงศ์ นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชานางอภิรดี บุญสม ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา เผยว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จัดงาน SI RACHA SAKANA MATSURI เพื่อเป็นการยกระดับวัตถุดิบจากทะเลไทยสู่เมนูระดับโลก โดยการนำปลาสดๆ มาทำซูชิ และซาซิมิ โดยประยุกต์นำปลาทะเลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลากหลายชนิด เช่น ปลาสาก ,ปลากะพง ,ปลาโฉมงาม,ปลากุแล ฯลฯ มาประกอบเป็นเมนูสุดแสนอร่อย พร้อมยกขบวนร้านอาหารทะเลสดๆ ร้านอาหารคาว อาหารหวาน มาให้ชาวศรีราชาได้สัมผัสรสชาติสุดพรีเมียม ในระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2567 ณ ลานกิจกรรม ชั้น Gภายในงานจะพบไฮไลท์พิเศษ เชฟแชมป์ ธีรวุฒิ แสงวิจิตร จากร้าน Dairy Fish Daily fish ร้าน Omakase and chef’s table ร้านอาหารปลาไทยที่แรกที่เดียวในบางแสน กับคอนเซ็ปท์ catch of the day มารังสรรค์เมนูสุ่มวัตถุดิบจากทะเลท้องถิ่นชลบุรี พร้อมการแสดงระบำเกอิชา Geisha Dance เป็นการแสดงศิลปะชั้นสูงและวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น ถ่ายทอดผ่านศิลปะการร่ายรำ ซึ่งการแสดงนี้เป็นเสมือนผู้คอยต้อนรับ และรับรองแขกผู้มาเยือนนอกจากนั้นยังมีเชฟ โชต้า ซาโต้ เชฟญี่ปุ่น ร้านบ้านอูนิ Omakase Today มาโชว์แล่ปลา ที่เป็นศิลปะและเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นเชฟชาวญี่ปุ่นมืออาชีพ ให้ได้ชมอย่างใกล้ชิด และเชฟแม็กกี้ ชัยวลัญช์ อินทร์วัน เชฟจากโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชาแหลมฉบัง ดีกรี Top chef Thailand season 1 โชว์ลีลาการทำอาหารจากวัตถุดิบชั้นเลิศ ด้วยเทคนิคลับเฉพาะในงานอีกด้วยนางอภิรดี บุญสม ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่อ.ศรีราชาและใกล้พื้นที่เคียงมาร่วมสัมผัสมุมมองแห่งความประทับใจ ที่ยกระดับความอร่อย และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประมงคนในท้องถิ่น ด้วยวัตถุดิบที่ส่งตรงจากชลบุรี ที่รวมไว้ที่เซ็นทรัล ศรีราชาที่เดียว ในงาน “SI RACHA SAKANA MATSURI”