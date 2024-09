กระทรวงศึกษา นำรอง Kick off เฝ้าระวังเหตุนักเรียนตีกัน

วันนี้(11 ก.ย.) ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี Kick off ปล่อยแถวออกตรวจร่วม เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัย ให้กับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดลพบุรี ในโครงการ“นักเรียนลพบุรีปลอดภัย และห่างไกลยาเสพติด”โดยมี ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พ.ต.อ.พงศ์สุริยะ สุวรรณพันธ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ด้วยสถานการณ์ด้านความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในจังหวัดลพบุรี ปรากฏทางสื่อมวลชนยังพบว่ามีการใช้ความรุนแรง และความไม่ปลอดภัยของนักเรียนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษาได้มีแนวทาง และแผนการดำเนินการเพื่อหามาตรการเฝ้าระวังป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นกับ นักเรียนในสังกัด ไม่ให้เกิดความรุนแรง และความไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษา และเป็นการเตรียมการยกระดับการเฝ้าระวังเหตุความไม่ปลอดภัย ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลพบุรี ให้ได้รับความปลอดภัยในทุกมิติ สร้างความอุ่นใจให้กับ ผู้ปกครอง จังหวัดลพบุรี จึงได้จัดกิจกรรม Kick off ปล่อยแถวออกตรวจร่วม เฝ้าระวังเหตุ และสร้างความปลอดภัย ให้กับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดลพบุรี ทั้ง 11 อำเภอถือเป็นการยกระดับการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ที่มีการประสานทุกภาคส่วนประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันในด้านความปลอดภัย และเป็นการป้องกันยาเสพติด กับนักเรียน นักศึกษาตามโครงการ "นักเรียนลพบุรีปลอดภัย และห่างไกลยาเสพติด"ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการป้องกันเหตุและความไม่ปลอดภัยให้กับลูกๆ นักเรียนและนักศึกษาภายในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืนต่อไปด้าน ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การ kick off ของจังหวัดลพบุรี ซึ่งถือเป็นหนึ่งจังหวัดนำล่อง ที่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย ที่จะยกระดับความปลอดภัยของเด็กทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และเรื่องภัยต่าง ๆ ที่จะทำให้พวกเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ต้องลุกขึ้นมาได้ร่วมกันดูแลเด็กๆ ลงมาดูแลนักเรียน นักศึกษา มีกระบวนการทำงานร่วมกันมาอย่างเข้มข้น ในจังหวัดลพบุรีทั้ง 11 อำเภอมีจุดเสี่ยงอยู่ถึง 204 จุด ซึ่งส่วนใหญ่พฤติกรรมที่พบคือการมั่วสุม หนีเรียนและเหตุทะเลาะวิวาท