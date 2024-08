มข.จัดคอนเสิร์ต “ศิลปินรวมใจเพื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” 7 ก.ย.นี้

ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย และสื่อสารองค์กร เป็นประธานจัดแถลงข่าว HOPE for Health “มหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล ศิลปินรวมใจเพื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” มีรศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.ธรรศ สงวนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร,ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์, นายอาทร กันตวธีระ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายสุมิตรศักดิ์ พลล้ำ ประธานชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน, นายภู่กัน ปุริสาย (บอยศิริชัย หมอลำใจเกินร้อย), น.ส.วลัยรัตน์ ศรีไสย หัวหน้างานประชาสัมพันธ์, คณะผู้บริหารและศิลปินหมอลำ ร่วมงานแถลงข่าวอย่างครบครันอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและสื่อสารองค์กร กล่าวว่างานแถลงข่าวกิจกรรม HOPE for Health “มหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล”ศิลปินรวมใจเพื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” จะจัดขึ้นวันที่ 7 กันยายน 2567 ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความสำคัญเป็นอันดับสามของประเทศ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมักจะพิการเกิดขึ้น เนื่องจากการทำงานของสมองเสียไป เกิดเนื้อสมองตายส่งผลให้เกิดความพิการกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจถึงแก่ชีวิต หรือมีโอกาสกลับเป็นซ้ำต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆ ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน หรือไม่สามารถทำงานได้ ต้องมีผู้ดูแลทำให้ครอบครัวขาดรายได้จากการขาดผู้นำทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ประกอบกับการที่ต้องใช้จ่ายรักษาโรค และผู้ป่วยมักประสบปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์การทำงานเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยจำเป็นต้องมีทรัพยากรต่างๆมาช่วยในการดำเนินกิจกรรม เช่นด้านการดูแลรักษาด้านการพัฒนาวิชาการและบุคลากร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการต่างๆ จึงได้จัดตั้งกองทุนโรคหลอดเลือดสมองขึ้น ซึ่งกองทุนนี้ดำเนินการภายใต้มูลนิธิคณะแพทย์ใช้เสริมสร้างศักยภาพให้อยู่ในระดับเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความพร้อมในการทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นฐานจัดการศึกษา และพัฒนาภาคอีสาน ยังมีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ ที่ได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปโดยมีชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชาวอีสาน ที่ผ่านมาทางชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอนได้จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เสมอด้านรศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่าขอขอบคุณชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน ที่สนับสนุนกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ กิจกรรมครั้งนี้เพื่อนำเงินรายได้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยรายได้น้อยที่มีข้อจำกัด ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ์และฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมนำศักยภาพของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มาสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ทั้งด้านความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์รูปแบบการจัดกิจกรรม HOPE for Health “มหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล“เพื่อผู้ป่วยโรค หลอดเลือดในสมอง” มีกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน ประกอบด้วย การเสวนาเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยแพทย์เฉพาะทางและศิลปิน จ่าหลอย เฮ็นรี่ นิทรรศการให้ความรู้เรื่องอาหาร เรื่องยา เรื่องการป้องกัน และการสังเกตอาการเมื่อเกิดความผิดปกติเป็นต้น นิทรรศการด้านวิชาการจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 15.00 น.-18.00 น.บริเวณโถงหน้าห้องประชุม ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่นคอนเสิร์ต เริ่ม 17.00 น.ประตูเปิด 16.00 น. โดยมีศิลปินสลับสับเปลี่ยนขึ้นแสดงคอนเสิร์ตจนถึงเวลา 24.00 น. ราคาบัตร 199 บาท/10,000/30,000 บาท โดยบัตร 10,000 บาทและ 30,000 บาท สามาถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและจองบัตรได้ที่ Facebook : มหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล Hope for Health เริ่มจำหน่ายบัตรวันที่ 14 สิงหาคมเวลา 14.00 น เป็นต้นไปด้านศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ อธิบายเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยโรค หลอดเลือดในสมอง หรือโรคอัมพฤกษ์ว่า ทุกๆ3 นาทีจะมีคนไข้รายใหม่ 1 คน ในจังหวัดขอนแก่นทุกๆวัน จะมีคนเป็นโรคอัมพาตอยู่ประมาณวันละ 18 คน ซึ่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นแม่ข่ายใหญ่ในการดูแลคนไข้เหล่านี้ สิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้คือ ถ้าเป็นอัมพาตแล้วจะต้องมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด เพื่อได้รับการรักษา ที่เรียกว่า ทางด่วนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งนี้จะมีนาทีทองอยู่ประมาณ 270 นาที เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย ซึ่งการรักษาอาการเหล่านี้ สามารถรักษาได้ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หลังจากพ้น 72 ชั่วโมงแล้ว ารรักษาที่มีความสำคัญอย่างต่อเนื่อง คือการทำกายภาพบำบัด หรือการดูแลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีมีมาตรฐานอย่างมาก ทำให้ผู้ป่วยนั้นหายจากอาการ หรือมีอาการดีขึ้น จนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งส่วนนี้เรามีศาสตร์สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นผู้ดู และมีทั้งนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และนักฝึกพูดในกิจกรรมต่างๆสุดท้ายนายสุมิตรศักดิ์ พลล้ำ ประธานชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยยากไร้ที่มีข้อจำกัดส่วนเกินสิทธิ์กลุ่มโรค stroke ในการทำหัตถการ Thrombectomy, Coil Embolization ที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆเข้ามารักษาพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีศักยภาพรักษาด้วยเจตนารมย์ต้องการหยิบยื่นโอกาสทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยยากไร้ ที่มีข้อจำกัดส่วนเกินสิทธิ์ในกลุ่มโรค stroke ดังกล่าว ให้เข้าถึงการรักษาโดยปราศจากค่าใช้จ่ายพร้อมกับนำศักยภาพของโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมทางด้านความพร้อมของบุคลากรพยาบาลรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์“ชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลครั้งนี้ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งระดมเงินทุน เพื่อช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลศรีนครินทร์ด้วยอีกทาง โดยเชิญคณะหมอลำคณะต่างๆเข้าร่วมทำการแสดง กำหนดจัดการแสดงในวันที่ 7 กันยายน 2567 มีคณะหมอลำเข้าร่วมทั้งสิ้น 26 วง 200 กว่าชีวิต” นายสุมิตรศักดิ์ กล่าวในที่สุด