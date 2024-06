เพชรบุรีบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ช่วยลดโลกร้อน เพชรบุรี

เพชรบุรี - จังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกความตกลง “การจัดตั้งองค์กรจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์จังหวัดเพชรบุรี”วันนี้ (26 มิ.ย.) นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็น ประธานเปิดงานและร่วมลงนามบันทึกความตกลง “การจัดตั้งองค์กรจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์จังหวัดเพชรบุรี” (Carbon Neutral Tourism Destination Management Organization Model for Phetchaburi Province) ระหว่างจังหวัดเพชรบุรี กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) หรือ TEATAเพื่อขยายเครือข่ายพันธมิตรองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดความแข็งแกร่ง และมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท่องเที่ยว โดยร่วมคิด ร่วมทํางาน ร่วมสร้าง และหนุนเสริมองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้การจัดตั้งองค์กรจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism Destination Management Organization) ในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไทยและระดับนานาชาติ ด้วยการยกระดับในการจัดการและตระหนักรู้การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism) ให้ทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทานทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงนักท่องเที่ยว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมช่วยบรรเทาผลกระทบทางลบต่อโลกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)ทั้งนี้ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและการจัดงานคุณภาพสูงในระดับสากลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรี ที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวในการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแห่งหนึ่งของประเทศไทยในปี 2576 สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) หรือ TEATA ได้รับทุนวิจัยภายใต้การสนับสนุนของแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข./PMUC) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว./TSRI) โดยมีการดำเนินงานวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2565 และได้สร้างองค์ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิ (Carbon Neutral Tourism) มาถึงระดับที่พร้อมนำผลผลิตจากการงานวิจัย เช่น แพกเกจ โปรแกรมเส้นทาง CNT เสนอขายแก่นักท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศผ่านการร่วม Trade Show ด้านท่องเที่ยวในต่างประเทศ เช่น งาน ITB Berlin และ งาน WTM London ซึ่งได้รับการตอบรับในระดับดีมาก บริษัททัวร์ชั้นนำจากต่างประเทศสนใจเส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หลายราย และสมาคมยังได้มีการลงนามความร่วมมือกับสมาคม และองค์กรต่างประเทศอีกหลายแห่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน ทั้งนี้ ภายใต้โครงการงานวิจัย “การยกระดับการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทยในเครือข่ายระดับโลก” ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการต่อยอดและพัฒนาองค์กรจัดการจุดหมายปลายทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์แห่งประเทศไทย และให้มีการยกระดับการสื่อสารการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในเครือข่ายระดับโลก ซึ่งจะทำให้มีการพัฒนาแหล่งกิจกรรม และเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ด้วยมีการบริหารจัดการจุดหมายปลายทางโดยพื้นที่อย่างเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนด้วยกระบวนการบริหารจัดการองค์กรภายใต้แนวคิด Destination Management Organization (DMO) หรือองค์กรจัดการจุดหมายปลายทาง ของ UN Tourism พร้อมทั้งขยายผลสู่การสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในรูปแบบแพลตฟอร์มจังหวัดเพชรบุรี นับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยระยะทางที่ตั้งที่เหมาะสม การมีผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มีเรื่องราวด้านอาหารที่โดดเด่น พร้อมด้วยวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการยกระดับการพัฒนาให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพและเกิดองค์กรที่แข็งแกร่ง ภายใต้แนวคิด “องค์กรจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” ที่มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มมูลค่าเพิ่มความน่าสนใจให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เป็นภารกิจในการลงนามความร่วมมือเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ผ่านมา รวมถึงการใช้เครื่องมือ Application: ZERO CARBON ที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข./PMUC) เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายและแผนงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism)โดยการดําเนินงานที่มีเป้าหมาย “การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ในการร่วมกันจัดตั้งให้เกิด “องค์กรจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์จังหวัดเพชรบุรี” (Carbon Neutral Tourism Destination Management Organization Model for Phetchaburi Province หรือ CNT-DMO Phetchaburi) นับเป็นต้นแบบ CNT-DMO แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งจะร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการให้เกิดการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างเข็มแข็งและยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการแบบ Care Share Fair สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างเหมาะสมในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบุรี นําไปสู่การท่องเที่ยวอย่างสมดุลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคท่องเที่ยวให้เป็นที่นิยมในประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน