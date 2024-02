วิศวะฯมข.ร่วมขับเคลื่อนโครงการแซนด์บ็อกซ์ ผลิตกำลังคนสู่อุตฯ Semiconductorฯ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 (En 18410) อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม Campus Tour ในโครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน “Semiconductor and Advanced Electronics” ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 โดยมี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และดร.สัมพันธ์ ศิลปะนาฎ นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย และประธานร่วมสมาคมสหกิจศึกษาโลก เป็นประธานในพิธีเปิดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหารสถาบันเครือข่าย ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง Onsite และ Online เป็นจำนวนมากรศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า แนวคิดของการจัดทำโครงการแซนด์บ๊อกการผลิตกำลังคน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อปลดล็อคประเทศไปสู่อุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics ว่าสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งดำเนินการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา โดยเฉพาะจัดกระบวนทัศน์ใหม่ ที่อธิการบดีพยายามขับเคลื่อนทั้งองค์ประกอบของหลักสูตรรวมทั้งการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การทำหลักสูตรใหม่ๆโดยเฉพาะเครื่องมือการศึกษาตลอดชีวิต การทำ Coop+ อาจจะมีบางรายวิชาสามารถนำมาประกาศเป็น Life Long Learnning เพื่อให้นักศึกษามีความยืดหยุ่นในการทำ Coop+ได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินที่จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนให้การขับเคลื่อนโครงการประสบความสำเร็จขณะที่ดร.สัมพันธ์ ศิลปะนาฎ นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย และ ประธานร่วมสมาคมสหกิจศึกษาโลก กล่าวว่าการจัดกิจกรรมนี้ จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเฟสที่ 1 เพื่อก้าวเข้าสู่เฟสที่ 2 ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น สาเหตุที่ต้องเป็นโครงการ Sandbox เพราะเรากำลังจะพลิกโฉม เราต้องการชวนบริษัทชั้นนำระดับโลก เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะถือว่าบริษัทเหล่านี้จะสร้างงานที่มั่นคง ยั่งยืน ทำให้คนไทยเป็น Global Citizen มีรายได้สูง มีงานที่ท้าทาย มีงานที่สนุก มีสภาวะในบริษัทที่น่าอยู่ น่าทำงาน นี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญของSandboxขณะนี้ชักชวนมาได้สำเร็จแล้ว เราจึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปี 3 สมัครเข้าร่วมโครงการ แต่ชั้นปี 4 ก็สามารถสมัครได้ โดยทุกคณะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเสต็มทั้งหมดสามารถสมัครได้ หลังจากนั้น เราจะทำการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ฝึกงานเชิงลึกเป็นระยะเวลา 6 - 9 เดือนกับบริษัทที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้น และได้รับค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายโปรเจ็กที่ท้าทายและจะเป็นการพิสูจน์ว่าการเรียนวิชาการกับมหาวิทยาลัยมาตลอด 3 ปีเต็ม ว่าเรียนมาเพื่ออะไร เอาไปทำอะไร เราจะพบกับคำตอบว่าเสี้ยวหนึ่งของชีวิต สิ่งที่เราเรียนมาสามารถสร้างอิมแพคให้กับสังคม ประเทศและให้กับโลกนี้ได้อย่างไร เราจะเป็นคนที่มีคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างไร เป็น Moment ที่สำคัญมาก ถึงเวลาแล้วที่จะต้องใช้กลไกของการเรียนการสอนในภาคอุดมศึกษามาสร้างคนที่มีคุณค่า สร้างคนที่ทำประโยชน์ ซึ่งคนเหล่านี้เป็นอนาคต เป็นคนที่จะนำพาประเทศไปสู่จุดยั่งยืน สู่ความเป็นอารยะประเทศ ทำให้ประเทศมีรายได้มั่งคั่งต่อไปในอนาคตด้านรศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ ประธานคณะทำงานจัดทำหลักสูตรแซนด์บ็อคซ์ด้าน Semiconductor กล่าว ว่า “หากประเทศไทยสามารถสร้างกลไกการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงที่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพได้ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้าน Semiconductor ให้มีความพร้อมเข้าสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและดึงดูดบริษัทต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น”สำหรับกิจกรรมภายในงาน Campus Tour ประกอบด้วย การให้ข้อมูลโปรแกรมสหกิจศึกษารูปแบบพิเศษ (Coop+), การแนะนำบริษัทที่เข้าร่วมโครงการและเส้นทางอาชีพแก่นิสิต/นักศึกษา, กิจกรรม Job fair, การเสวนาในหัวข้อ “5 Keys ปลดล็อคประเทศไปสู่อุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics : กุญแจดอกที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งในด้าน IC Design ของประเทศ” โดยมี รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ ประธานคณะทำงานจัดทำหลักสูตรแซนด์บ็อคซ์ด้าน Semiconductor เป็นผู้ดำเนินการเสวนาทั้งนี้ การจัดโครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคนด้าน Semiconductor and Advanced Electronics จัดขึ้นทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TMEC และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)พร้อมด้วยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจำนวนกว่า 16 แห่ง ร่วมกับเครือข่ายบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทยในอุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics จำนวน 7 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics ทั้งในระยะสั้น (เร่งด่วน) ระยะกลางและระยะยาว เพื่อมุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าว