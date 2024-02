จัดใหญ่อีกครั้ง!งาน BEYOND FOOD EXPO 2024 พร้อมยกระดับสินค้าไทยบุกตลาด GMS

วันที่ 19 – 22 ก.ย.67 นี้ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การบริหารของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 งานแสดงสินค้าด้านอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ภายใต้ธีม Taste for Tomorrow โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะช่วยยกระดับให้สินค้าของไทยให้มีคุณค่ามากขึ้น โดยร่วมพบปะกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการอาหาร ต่อยอดขยายธุรกิจกับผู้ซื้อจากกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS อันได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน-ยูนนาน-กวางสี พร้อมสยายปีกไปยังตลาดนานาชาติ โดยงานจัดอยู่ บริเวณ ฮอลล์ 2-3 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ จังหวัดขอนแก่นน.ส.เพียงพิศ มากนวล ผู้จัดการโครงการ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น ในฐานะผู้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 เปิดเผยถึงแนวโน้มของตลาดอาหารแห่งอนาคตจะมีอัตราการเติบโตถึง 12.11% ภายในปี 2571 และภายในปี 2568 ตลาดอาหารแห่งอนาคตของโลกจะมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 3.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ผนวกกับประเทศไทยที่เป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 12 ของโลก ในปี 2566 ปรับตัวดีขึ้น 3 อันดับ จากอันดับที่ 15 ของโลกในปี 2565 ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดงานได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารโดยจัดงาน BEYOND FOOD EXPO ขึ้นในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแฟลตฟอร์มที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทยได้เชื่อมโยงกับนักธุรกิจจากอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงทั้ง 6 ประเทศ หรือ GMS ผ่านกิจกรรมภายในงานและกระตุ้นเศษฐกิจในระดับภูมิภาคน.ส.เพียงพิศกล่าวย้ำว่า งาน BEYOND FOOD EXPO 2024 เป็นงานแสดงสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยีครั้งที่ 2 มีเป้าหมายที่จะรวบรวมผู้ประกอบการกว่า 150 บริษัทและแบรนด์ มาร่วมจัดแสดงสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ อาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง ขนมและของหวาน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมไปถึงเทคโนโลยีในการผลิต บรรจุ และแปรรูปอาหาร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ สัมมนาเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ เวิร์กช็อป การประกวด และการแข่งขันด้านอาหารและเครื่องดื่มน.ส.กนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)หรือทีเส็บ กล่าวเสริมว่า การสนับสนุนงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 อยู่ภายใต้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ โดยทีเส็บสนับสนุนในเรื่องกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business matching) ให้คำปรึกษาร่วมวางกลยุทธ์การขยายตลาด ขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาธุรกิจและพัฒนาศักยภาพการจัดงานแสดงสินค้าให้ได้มาตรฐาน ดึงดูดผู้เข้าชมงานจากเมืองรอบข้างอีกทั้งตั้งเป้าหมายให้เป็นการจัดงานในรูปแบบมาตรฐานที่เรียกว่า B2B โดยคาดว่าตลอดระยะเวลา 4 วันของการจัดงาน จะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 5,000 ราย และมีมูลค่าซื้อขายภายในงานไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท”ขณะที่ นายภาคภูมิ พัฒนเศรษฐานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวเสริมว่าจังหวัดที่มีร้านอาหารมากที่สุดในภาคอีสานคือ นครราชสีมา ขอนแก่น และ อุดรธานี ตามลำดับ ร้านอาหารส่วนใหญ่มักกระจุกตัวอยู่ตามเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยว โดยในขอนแก่นมีร้านอาหารมากกว่า 3,700 ร้าน นี่ถือเป็นผู้ซื้อคนสำคัญของงาน BEYOND FOOD EXPO ซึ่งทางหอการค้าเองได้ช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังกลุ่มสมาชิก เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดของแก่นให้เติบโตไปด้วยกันสำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มที่สนใจต่อยอดธุรกิจ หาโอกาสทางการค้าพร้อมกับสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ งาน BEYOND FOOD EXPO 2024 พร้อมแล้วที่จะเป็นเวทีการค้าที่จะเยื่อมโยงทุกองค์ภาคีด้านอุตสาหกรรมอาหารพร้อมสู่การขยายตลาดในระดับโลกต่อไป โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2567 ณ ฮอลล์ 2-3 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่สนใจเข้าร่วมออกบูธ สามารถติดต่อไปที่ เบอร์โทรศัพท์ 093-794-4644 อีเมลล์ beyondfood@kice-center.com Website : https://www.beyondfoodexpo.com/Facebook : https://www.facebook.com/beyondfoodexpo