พลาดไม่ได้! งาน BEYOND FOOD EXPO 23 โชว์ศักยภาพอาหารไทยพร้อมก้าวสู่ครัวโลก

เมื่อเร็วๆนี้ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE) จัดงาน "ครัวไทยสู่ครัวโลก" หวังเป็นส่วนหนึ่งผลักดันประเทศไทยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก ชูศักยภาพของผู้ประกอบการอาหารและผลักดันวงการอาหารแห่งอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง GMS ประเทศไทย ลาว พม่า กับพูชา เวียดนาม และจีน-ยูหนาน-กวางสี ไปสู่นานาประเทศ ยกระดับเศรษฐกิจภายในประเทศสู่ระดับนานาชาติสร้างแพลตฟอร์มงานแสดงสินค้าด้านอาหารและนวัตกรรมแบบครบวงจร ในชื่องาน “BEYOND FOOD EXPO 2023 : The Greater Mekong Food Trade Show” มีดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน มีรองกงสุลจีนประจำจังหวัดขอนแก่น, ทูตพาณิชย์กัมพูชา, ท่านมโนชัย จุฬามณี รองกงสุล สปป.ลาว, นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น, ตลอดจนผู้ประกอบการอาหารร่วมงาน และสื่อมวลชนร่วมในกิจกรรมจำนวนมากนับเป็นงานแสดงสินค้า และเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมอาหารใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยซน์อย่างมหาศาลแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดตัวสินค้าใหม่และมองหากลุ่มลูกค้าใหม่ภายในงานเดียว ทั้งสองงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 1 - 3 ศูนประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)จังหวัดขอนแก่นดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดงาน BEYOND FOOD EXPO 2023 และ FOOD PACK & WAREHOUSE LOGISTICS EXPO 2023 เปิดเผยว่าศักยภาพจ.ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอีสาน และเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และคมนาคมขนส่งที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในโครงการการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Coridor หรือ EWEC)เชื่อมโยง 5 ประเทศ คือ จีน เวียดนาม ลาว ไทย และพม่า ทำให้ขอนแก่นมีสถานะเป็นประตูสู่อินโดจีน และจีนตอนใต้ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และคมนาคมขนส่งของภูมิภาคในอนาคต อีกทั้งจังหวัดขอนแก่น ถูกเลือกเป็น 1 ใน 5 จังหวัดไมซ์ ชิตี้ (MICE City และพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยเหตุนี้ ทางจังหวัดจึงพร้อมผลักดันและร่วมยกระดับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคให้เพิ่มองค์ความรู้ ปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตอีกทั้งการสร้างเวทีการค้าภายใต้แพลตฟอร์มงานแสดงสินค้า ที่จะเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของส่วนภูมิภาคให้พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก ตามนโยบายสนับสนุนดันครัวไทยสู่ครัวโลกด้านนายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่าทิศทางของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งผู้ประกอบการยังจะต้องปรับตัวให้ทันกับเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังจากช่วงโควิด ด้วยเหตุนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยี และการต่อยอดองค์ความรู้ที่จะนำมาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตและวางกลยุทธ์ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เกิดขึ้น พร้อมก้าวสู่ตลาดนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ดังนั้นการจัดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านอาหารจึงเป็นกาพกระดับผู้ประกอบการด้านอาหาสวนภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปแบบ ทั้งด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิต การสร้างเครือข่าย รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารคือรากฐานและเป็น Soft power ของประเทศ หากได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศษฐกิจและเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนฐานรากขณะที่นางกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การสนับสนุนงาน FOOD PACK & WAREHOUSE LOGISTICS EXPO 2023 อยู่ภายใต้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ (Domestic Exhibition) โดยทีเส็บสนับสนุนกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business matching) ให้คำปรึกษาร่วมวางกลยุทธิ์การขยายตลาด ขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายเพี่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาธุรกิจและพัฒนาศักยภาพการจัดงานแสดงสินค้าให้ได้มาตรฐานดึงดูดผู้เข้าชมงานจากเมืองรอบข้างทั้งตั้งเป้าหมายให้เป็นการจัดงานในรูปแบบมาตรฐานที่เรียกว่า B2B โดยคาดว่าตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน จะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 3,000 ราย และมีมูลค่าซื้อขายภายในงานไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทนางสาวเพียงพิศ มากนวล ผู้จัดการฝ่ายโครงการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น กล่าวว่าบทบาทของศูนย์ประชุมฯไมซ์ ในฐานะผู้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2023 ที่พร้อมมอบโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านอาหารได้พบกับกองทัพเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผู้แสดงสินค้ากว่า 150 บริษัท และแบรนด์ที่มานำจัดแสดงภายในงาน อีกทั้งนี้คือครั้งแรกที่ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคจะได้สัมผัสกับพาวิลเลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นที่จะมาจัดแสดงสินค้าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจผ่านกิจกรรมและสร้างแรงกระเพื่อมให้อุตสาหกรรมอาหารภาคอีสานได้เป็นอย่างดี ภายในงานยังมีการจับคู่เจรจาธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการจะได้พบกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพตัวจริง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสัมมนาเวิร์คช็อป การสาธิตทำอาหาร การแข่งขันผสมค็อกเทลประจำจังหวัดขอนแก่น การแข่งขันคั่วและชงกาแฟระดับภูมิภาคอีสาน และกิจกรรม Wine Tasting พร้อมกับสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานจากภายในประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมถึงผู้เข้าชมงานจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยคาดว่าทั้งสองงานจะมีผู้เข้าร่วมชมงานสูงถึง 8,500 คน เงินสะพัด ภายในงาน กว่า 500 ล้านบาท