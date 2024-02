เริ่มแล้ว!!! งาน Cybersec Asia x Thailand International Cyber Week 2024 สุดยอดงานไซเบอร์ซิเคียวริตีแห่งเอเชีย

การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของ New S-Curve หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีแนวโน้มเติบโตสูงและส่งผลต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในเวทีระหว่างประเทศด้วย วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ตระหนักถึงความสำคัญทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA) ร่วมจัดงาน Cybersec Asia 2024 x Thailand International Cyber Week 2024 (โดย NCSA) กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น. Cybersec Asia มุ่งมั่นที่จะสร้างเวทีเจรจาการค้าและแหล่งรวมสัมมนาระดับนานาชาติที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านความปลอดภัยด้านไอที การจัดการข้อมูล และโซลูชันคลาวด์พิธีเปิดงาน Cybersec Asia x Thailand International Cyber Week 2024 เริ่มต้นวันนี้ 31 มกราคม 2567 ได้ต้อนรับผู้นำทางธุรกิจและแขกผู้มีเกียรติมากกว่า 100 คนในงานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถานทูต สมาคม บริษัทเอกชน และสื่อมวลชน เพื่อรวมกันเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและผลักดันวิวัฒนาการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในเอเชียพล.อ.ต.อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ในโลกดิจิทัล ภัยคุกคามทางไซเบอร์แฝงตัวอยู่และปรับตัวเหมือนกิ้งก่าคาเมเลี่ยนเพื่อใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจ นวัตกรรม และข้อมูล การฉ้อโกงและการหลอกลวงใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อดักจับเหยื่อในช่วงเวลาแห่งความเปราะบาง นำไปสู่การสูญเสียทางการเงินอย่างร้ายแรง กลยุทธ์ฟิชชิ่งมีการพัฒนานอกเหนือจากอีเมลเพื่อแทรกซึม SMS แอปส่งข้อความ และโซเชียลมีเดีย โดยเลียนแบบได้ถูกต้องอย่างแม่นยำจนน่าตกใจ การละเมิดข้อมูลจะละเมิดป้อมปราการดิจิทัลอย่างเงียบๆ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ มักเกิดจากการป้องกันที่ไม่เพียงพอ การเกิดขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ได้ขยายความซับซ้อนของการโจมตีทางไซเบอร์ ในขณะที่ศักยภาพที่ปรากฏขึ้นของคอมพิวเตอร์ควอนตัมคุกคามความปลอดภัยของการเข้ารหัสสมัยใหม่ เตือนเราว่าความลับของวันนี้อาจไม่ถูกซ่อนไว้ในวันพรุ่งนี้ หากไม่มีระบบป้องกันที่ดีพอ”“Cybersec Asia x Thailand International Cyber Week 2024 (โดย สกมช.) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของรัฐบาลไทยในการสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น รายละเอียดของภัยคุกคามทางไซเบอร์ นำเสนอโซลูชันที่ล้ำสมัย และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งานนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเราในการรักษาภูมิทัศน์ดิจิทัลในอนาคต” พล.อ.ต.อมร ชมเชย กล่าวสรุปอิกอร์ เพาก้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เน้นย้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์ในเอเชีย หลังจากความสำเร็จของ Cybersec Europe 2023 เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ โดยเปิดตัวงาน Cyber Asia 2024 เป็นครั้งแรก ภายในงานจะมีการนำเสนอการอภิปรายที่น่าสนใจ ข้อมูลเชิงลึกที่ล้ำสมัย และโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับผู้คนในวงการทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการรวมตัวกันของบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมมากกว่า 50+ รายจัดแสดงนวัตกรรมและโซลูชั่นครบวงจร เช่น บริษัท Palo Alto Networks (US), M-Tech (TH), Akamai (US), Huawei, Microsoft, Google และแบรนด์ระดับโลกอีกมากมาย "ในมุมมองของการสร้างแพลตฟอร์มทางการศึกษา เวทีนี้จะนำเสนอเนื้อหาเชิงลึก งานวิจัย บทวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งสำหรับตลาดความปลอดภัยทางไซเบอร์ นำเสนอโดย 60 วิทยากรจากนานาประเทศ ร่วมบรรยายมากกว่า 50 เซสชันตลอดระยะเวลา 2 วันของการจัดงาน นอกจากนี้ ยังมีเวิร์กชอปทางเทคนิคที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในอุตสาหกรรมและการประชุมที่สำคัญระดับประเทศของหน่วยงานภาครัฐไทยและต่างประเทศ” คุณอิกอร์ เพาก้า แสดงความมั่นใจว่า “Cybersec Asia จะสร้างแพลตฟอร์มที่ยั่งยืนสำหรับการพัฒนาตลาดความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอนาคตและเอเชียอย่างสมบูรณ์”นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) - ทีเส็บ กล่าวถึงบทบาทที่สำคัญของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในโลกดิจิทัลทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชีย เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็วของภูมิภาคและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ความสำคัญของมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความยั่งยืนให้ภาคธุรกิจไทย ซึ่งทาง สสปน. เล็งเห็นความสำคัญของการจัดงานแสดงสินค้าทุกรูปแบบและพร้อมที่จะส่งเสริมผลักดันให้งานแสดงสินค้าไทยก้าวทัดเทียมนานาประเทศในภูมิภาค เช่นเดียวกันกับงาน Cybersec Asia และ Thailand International Cyber Week ซึ่งเป็นอนาคตของโลกไซเบอร์และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจากทุกสาขาอาชีพงานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้นำคนสำคัญจำนวนมากจากหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ นาย Atul Kumar หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ทางการค้าระดับโลกจากสภาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ประเทศอินเดีย ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอินเดียและโอกาสความร่วมกันในอนาคต นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติมากมายร่วมเป็นสักขีพยานและเยี่ยมชมงาน เช่น ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ประเทศไทย) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต กองบัญชาการกองทัพไทย และสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและกัมพูชา เป็นต้น พร้อมด้วยแบรนด์ระดับโลกกว่า 50+ แบรนด์ที่พร้อมเผยโซลูชันล่าสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดCybersec Asia x Thailand International Cyber Week 2024 ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ การบรรจบกันของนวัตกรรมและความร่วมมือ เพื่อเป็นทางเชื่อมไปสู่พัฒนาการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://cybersec-asia.net