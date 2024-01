ปอดเหล็กตัวท็อปของโลกถึงบุรีรัมย์ คาดนักวิ่ง-นทท.นับแสนร่วม “บุรีรัมย์ มาราธอน” เงินสะพัดกว่า 700 ล้าน

บุรีรัมย์-

วันนี้ ( 26 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก อ.มือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คที่สำคัญ ทั้งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น-ตก และเป็นที่อาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทยหายาก ฝ่ายจัดการแข่งขัน “บุรีรัมย์ มาราธอน 2024 พรีเซนเต็ด บาย น้ำแร่ธรรมชาติ ตรา ช้าง" ได้จัดพิธีต้อนรับนักวิ่งระดับท็อปของโลกอย่างยิ่งใหญ่ โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายศิวฤทธิ์ ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานบุรีรัมย์, พล.ต.ต สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์, พลตรี สันทัด จันทร์มาลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 และ นายโชติชนก ชิดชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน (Race Director) บุรีรัมย์มาราธอน ร่วมให้การต้อนรับเริ่มต้นจาก หมู่บ้าน ปรุบุมะค่า อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มาจนถึงอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากทั้งนี้ได้มีชาวบ้านแห่ต้อนรับและส่งกำลังใจให้นักวิ่งระดับโลกที่ร่วมงานตลอดเส้นทางเนืองแน่น บรรยากาศสุดอบอุ่นและประทับใจ ก่อนเปิดฉากสู่งานวิ่งมาตรฐานโลกระดับ Gold Label ระยะมาราธอน อย่างเป็นทางการปีแรก รายแรก-รายเดียวของไทยและ Gold มาราธอนแรกของโลกในรูปแบบไนท์รันขณะที่บรรยากาศในตัวเมืองบุรีรัมย์ ได้มีการประดับไฟสีสันต่างๆ ตลอดเส้นทางวิ่งสว่างไสวสวยงาม ซึ่งการการแข่งขัน“บุรีรัมย์ มาราธอน 2024 พรีเซนเต็ด บาย น้ำแร่ธรรมชาติ ตรา ช้าง" จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 นี้นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่าในปีนี้ เป็นการเปิดฉากงานวิ่งมาตรฐานโลกระดับ Gold Label ระยะมาราธอน อย่างเป็นทางการปีแรก โดยมีการเชิญเหล่าอีลีทชั้นนำจากทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน World Ranking มาร่วมงาน จำนวน 49 คน จากประเทศเคนยา, เอธิโอเปีย, ยูกันดา, รัสเซีย, บรูไน ฯลฯโดยมีนักวิ่งตัวท็อปของโลก “ไตตัส คิปกอสไก” ปอดเหล็กเคนยา ที่เคยทำผลงานกระหึ่ม ทำเวลาได้ 2.08.57 ชม. ทุบสถิติ“บุรีรัมย์ มาราธอน 2023” ทำเวลาเร็วที่สุดในประเทศไทยและถือเป็นเวลาที่เร็วที่สุดของอีเว้นท์มาราธอนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควง “แอกเนส ไคโน” ปอดเหล็กสาวชาวเคนยา แชมป์เก่าในรุ่นมาราธอนหญิง เจ้าของสถิติ2.28.08 ชม.ทำลายสถิติบุรีรัมย์มาราธอนเดิม 2.32.41 ชม. และทำลายสถิติ กลุ่มอายุ 30-39 ปี หญิง ที่สถิติเดิมทำไว้ 2.54.05 ชม. รวมทั้งในปีนี้ยังมี “สัญชัย นามเขต” เจ้าของเหรียญเงินซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่ฟิลิปปินส์ แชมป์ 4 สมัยชาวไทยลงแข่งขันด้วย รวมถึงเหล่านักวิ่งทั้งไทยและต่างชาติ ร่วมลงแข่งขัน 46 ชาติ รวมกว่า 30,000 คนในปีนี้ยังมีการมอบเหรียญ Thank You Infinity สีทอง ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อฉลอง บุรีรัมย์ มาราธอน ครบ 8 ปี และฉลอง Gold Label โดยจะมอบให้กับนักวิ่งที่ร่วมวิ่ง ครบทั้ง 8 ปี โดยนักวิ่งที่ร่วมงานสามารถลุ้นรับของรางวัลมากมาย และยังมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้พิชิตสถิติใหม่ Beat your Buriram Marathon Personal Best หรือ NEW PB รับคูปอง 1 ใบ แลก “หมูกระทะ” 1 ชุด มูลค่า 250 บาท (สำหรับนักวิ่ง 1-3 ท่าน) โดยต้องเป็นนักวิ่งเก่า ตั้งแต่ปี 2017-2023 ในระยะมาราธอน และมีผลเวลาที่เส้นชัยในปีนี้ทำเวลาได้ดีกว่าสถิติเดิมของตัวเองที่ผ่านมา จุดบริการอยู่บริเวณ Buriram United Training Ground (ข้างช้าง อารีนา)ทั้งนี้ “บุรีรัมย์ มาราธอน 2024 พรีเซนเต็ด บาย น้ำแร่ธรรมชาติ ตรา ช้าง" มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 จุดปล่อยตัวที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิตและเข้าเส้นชัย ที่สนามช้าง อารีนา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ระยะมาราธอน ปล่อยตัวเวลา 18.30 น. ระยะฮาล์ฟมาราธอน เวลา 20.00 น. ระยะมินิมาราธอน เวลา 21.00 น. และ ฟันรัน เวลา 21.45 น.จัดการแข่งขันภายใต้มาตรฐานโลกระดับ Gold Label ระยะมาราธอน รายแรก-รายเดียวของไทยและ Gold มาราธอนแรกของโลกในรูปแบบไนท์รัน งานวิ่งที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประดับไฟแสงสีเสียง สว่างไสวไปทั้งจังหวัด รวมทั้งความยิ่งใหญ่ของกองเชียร์ ตลอดเส้นทาง 42.195 กิโลเมตร ในระยะมาราธอน ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกทำได้ คาดปีนี้มีนักวิ่งทั้งไทย-ต่างชาติ และนักท่องเที่ยวมาร่วมงานบุรีรัมย์มาราธอนกว่า 1 แสนคน คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท