ททท. ระดมทุนต่อลมหายใจให้ศูนย์สุขภาพพระสงฆ์ที่กาญจนบุรี

วันนี้ (20 ม.ค.) ที่ลานกิจกรรมริมน้ำ Paddle More Thailand ถ.แม่น้ำแคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และทีมศิลปินดารา เดินทางเข้าร่วมงาน “วิถีศรัทธา ทอดผ้าป่าทางน้ำ” กิจกรรมท่องเที่ยวดี ๆ เพื่อสังคม จัดขึ้นเพื่อหาทุนทรัพย์จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และเป็นกองทุนไว้ดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่อาพาธ ผู้พิการ และผู้ป่วยสูงอายุที่ยากไร้ ให้กับศูนย์สุขภาพพระสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่19 จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้ว่าการ ฯ ททท. ได้เข้าร่วมเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในหัวข้อ “Low Carbon สำคัญกับการท่องเที่ยวไทยอย่างไร” ร่วมกับ ดร.วีรศักดิ์ โค้วสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และรศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน ผู้อำนวยการแผนงานการท่องเที่ยวบนฐานมรดกทางธรรมชาติการท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (บพข.) หลังจบการเสวนา ยังได้ร่วมกิจกรรมพาย SUP ในขบวนผ้าป่าทางน้ำพร้อมกับทีมศิลปินดาราชื่อดังของเมืองไทย อาทิ เจมส์ - จิรายุ ตั้งศรีสุข, ก๊อต - จิรายุ ตันตระกูล เส้นทางเริ่มต้นจากลานริมน้ำแควใหญ่ Paddle More Thailand ถึงวัดถาวรวราราม (วัดญวน)นอกจากกิจกรรมพาย SUP ทอดผ้าป่าทางน้ำแล้ว ยังมีกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอลดาราการกุศล พบกับทีมStar Rider นำทีมโดย เกรท วรินทร, กิก ดนัย, คิง ก่อนบ่าย, เก่ง ชัชวาล, กอล์ฟ อนุวัฒน์ ปะทะกับทีม วีไอพี กาญจนบุรี นำโดย นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายก อบจ. กาญจนบุรี ณ สนามกีฬาสมเด็จพระญาณสังวร(ตรงข้ามวัดเทวสังฆาราม)ไฮไลท์ในช่วงค่ำเป็นคอนเสิร์ตการกุศลระดมทุนช่วยพระสงฆ์อาพาธ ในบรรยากาศสบาย ๆ ริมแม่น้ำแควใหญ่ จัดขึ้นที่ ฟาร์มม้าเชาวณัฏ ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี อิ่มเอมกับอาหารอร่อย และฟังบทเพลงไพเราะจากศิลปิน ชรัส เฟื่องอารมณ์, ป้อม ออโตบาห์น, ตุ้ย ธีรภัทร, ปิง ฟรุตตี้, นุ๊ก เดอะวอยซ์, พีช พรรษยา และทีมศิลปินดารา อาทิ เกรท วรินทร, ก๊อต จิรายุ, กิก ดนัย และกอล์ฟ อนุวัฒน์สำหรับพิธีทอดผ้าป่าการกุศล จะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 ณ ศูนย์สุขภาพพระสงฆ์สมเด็จพระสังฆราชที่ 19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังด้ง อ. เมือง จ.กาญจนบุรี ประธานในพิธีคือ ดร.วีรศักดิ์โค้วสุรัตน์ รองประธานในพิธีคือ แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ พร้อมด้วยทีมศิลปินดาราจากช่อง 3 นำโดยเกรท วรินทรพร้อมแขกผู้มีเกียรติ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปสำหรับนักท่องเที่ยว และประชาชนที่ต้องการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ สามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 152-1-56008-6 พระครูสันติชัยกาญจน์ รายได้ทั้งหมดจะมอบให้ศูนย์สุขภาพพระสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เงินบริจาคสามารถขอรับใบอนุโมทนาบัตร เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ (โปรดติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพพระสงฆ์ ฯ โทรศัพท์ 081 260 2956, คุณเล็ก 094 965 9154, คุณอิ๋ว 098 273 6685 และคุณวัน 095 435 3299