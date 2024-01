รวมพลคนดนตรี แต๋ง-ภูษิต,แต๋ม-ชรัส, เบน-ชลาทิศ, ลุลา และอลิศ ชวนดูคอนเสิร์ตการกุศล “The Magic Moment ตอน The Power of Love เพลงรัก พลังรัก”

อำพลฟูดส์ และเทพผดุงพรมะพร้าว ร่วมกับ ศิริราช พร้อมส่งมอบความสุข 2 ต่อ ไปยังผู้ชมในคอนเสิร์ตการกุศล The Magic Moment ครั้งที่ 2 ในตอน “The Power of love คอนเสิร์ตเพลงรัก พลังรัก” ที่นอกจากจะได้ฟังดนตรีจากสุดยอดศิลปินแถวหน้าของวงการทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นำทัพโดย แต๋ม-ชรัส เฟื่องอารมณ์ ศิลปินผู้มีเสียงร้องที่อบอุ่นหัวใจ, ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา เจ้าของเพลงรักแสนละมุน, เบน-ชลาทิศ ตันติวุฒิ ดีโว่เสียงทรงพลัง, บอย- อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี และป๊อป-ปองกูล สืบซึ้ง ศิลปินที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ เสริมทัพความไพเราะด้วยเสียงร้องของ ทอม-อิศรา กิจนิตย์ชีว์, ลุลา-กันยารัตน์ ติยะพรไชย และอลิศ-ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน ภายใต้การกำกับดนตรีโดยโปรดิวเซอร์ระดับประเทศ แต๋ง-ภูษิต ไล้ทอง แล้ว ยังได้ส่งต่อความสุขผ่านการซื้อบัตรคอนเสิร์ตซึ่งรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนบริจาคให้กับเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริรักษ์ ศิริราช (Siriraj Hospice) และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดให้ทันสมัยและก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในหลังที่สองพร้อมขยายขนาดบริการเป็น 400 เตียง เพื่อดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรอีกด้วย“แต๋ง-ภูษิต ไล้ทอง” ในฐานะผู้ดูแลโปรเจ็กต์ “The Magic Moment ตอน The Power of Love เพลงรัก พลังรัก” กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ในคอนเสิร์ตว่า “สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้รับหน้าที่ดูแลและควบคุมในเรื่องของดนตรีและเพลง เรามีศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศที่มาร่วมงานด้วย แต่ละคนมีเพลงฮิตของตัวเอง ต้องคัดเลือกเพลงให้เข้ากับธีมคอนเสิร์ต ต้องเป็นเพลงรักพลังรักเพื่อที่จะส่งมอบความสุขให้กับผู้ชม ดนตรีเราใช้วงพ็อพออร์เคสตร้าอันนี้คือความยิ่งใหญ่ เพราะต้องใช้นักดนตรีเยอะมาก ใช้เครื่องดนตรีครบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสาย เครื่องเป่า เครื่องตี ทุกอย่างครบหมด เพื่อให้ได้เสียงที่ครบสมบูรณ์ มีทีมเรียบเรียงเสียงประสาน เสน่ห์ของวงพ็อพออร์เคสตร้า ถ้าในทางวิชาการดนตรีถือเป็นวงดนตรีที่ให้เสียงเพอร์เฟคที่สุด แต่ก็ใช้คนเยอะและต้องมีฝีไม้ลายมือในการเล่น ต้องมีการกำกับที่ดีเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียว ถ้าคนที่ชอบสุนทรียภาพทางด้านดนตรีก็ต้องมาดู พลาดไม่ได้ที่สำคัญยังได้ร่วมกันทำบุญอีกด้วยครับ”นอกจากนี้ยังมีตัวแทนศิลปิน นำทีมโดยรุ่นใหญ่ “แต๋ม-ชรัส เฟื่องอารมณ์” ให้สัมภาษณ์ถึงคอนเสิร์ตนี้ว่า “ดีใจครับที่จะได้อยู่บนเวทีนี้ อาวุโสสุดในกลุ่มเลย เพลงของเราก็เข้ากับธีมคอนเสิร์ตก็ปลื้มมาก ปกติที่เคยร้องกับวงออร์เคสตร้าจะเป็นนักดนตรีรุ่นใหญ่ๆ เป็นมืออาชีพรุ่นเก่าๆ แต่คอนเสิร์ตนี้นักดนตรีเป็นเด็กรุ่นใหม่หน้าตาดีทุกคน เราเองก็ดูความอลังการของคอนเสิร์ตแล้วก็ต้องเตรียมตัว สำหรับช่วงเวลา Magic Moment ของเรา คงเป็นตอนแต่งเพลงออกมาแล้วคนชอบ นั่นแหละช่วงเวลามหัศจรรย์”“เบน-ชลาทิศ ตันติวุฒิ” ผมเองมีความสุขมากในการร้องเพลง อย่างเพลง คะแนนแห่งชีวิต ร้องมาเป็นหมื่นๆ รอบ แต่พอได้มาร้องกับออร์เคสตร้ามันเป็นเวอร์ชั่นที่รู้สึกอบอุ่นใจมาก การที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ The Magic Moment ตอน The Power of Love เพลงรัก พลังรัก นอกจากได้ร้องเพลงได้ทำบุญแล้ว ยังได้ความสุขในการเป็นนักร้องของตัวเองด้วย ก็อยากจะชวนทุกคนมาเจอกันวันที่ 16 มีนาคมนี้นะครับ บัตรหาซื้อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา เรามีความสุขทั้งใจและกาย และมามอบความสุขให้กับผู้ป่วยไปด้วยกันครับ”​“ลุลา-กันยารัตน์ ติยะพรไชย” “ดีใจค่ะ อะไรที่เกี่ยวกับการกุศลเราก็หาโอกาสที่จะเข้าไปร่วมไปช่วยอยู่แล้ว เราได้รับมาเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียง หรือโอกาส เราก็อยากจะมอบคืนให้คนอื่นบ้าง ที่สำคัญการได้ร้องกับออร์เคสตร้าไม่ใช่ง่ายๆ ที่จะได้ร้องด้วย เครื่องดนตรีสามสิบชิ้นเราเองก็รอคอย อยากร้อง ไม่ใช่แค่คนดูรู้สึกขนลุกเราเองก็ขนลุก เพลงที่จะร้องในคอนเสิร์ตแน่นอนว่าต้องมีเพลงของตัวเอง หรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์ชวนเพื่อนๆ มาร้องด้วยกัน สำหรับตัวลุลาเองก็เตรียมตัวเสื้อผ้าหน้าผม (หัวเราะ) จิ้มไว้แล้วอยากจะใส่ชุดอะไร Magic Moment เป็นช่วงเวลาที่เราร้องเพลงต่อหน้าคนเป็นหมื่น โอเคเรารู้สึกว่าเราชอบร้องเพลง เราทำเพื่อตัวเอง พอวันนึงมาเป็นศิลปินแล้วเจอคนดูเป็นหมื่นร้องเพลงเดียวไปกับเรา ร้องเพลงของเราบางทีเราแทบไม่ต้องร้องเลย มันเลยทำให้เกิด Magic Moment ว่าอ๋อเราเกิดมาเป็นนักร้องเพื่ออะไร เพื่อโมเมนต์นี้นั่นเอง เป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของการเป็นนักร้องของลุลาค่ะ”ปิดท้ายด้วยรุ่นเล็ก “อลิศ-ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน” “ตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้มาร้องเพลงในคอนเสิร์ตนี้ เพราะมีศิลปินในดวงใจหลายท่าน ได้มาร้องเพลงกับพี่ๆ ได้มาอยู่บนเวทีเดียวกัน ที่สำคัญเป็นคอนเสิร์ตการกุศล รายได้ไม่มีหักค่าใช้จ่ายมอบให้รพ. ศิริราช ทั้งหมด ได้มาร้องเพลงด้วยได้บุญด้วย ทุกคนที่มาฟังก็ได้สนุกกับเสียงเพลงของเรา การเตรียมตัวต้องจัดตารางซ้อมทุกวัน เพราะวงดนตรีอลังการงานสร้างมากๆ สำหรับ Magic Moment ของอลิศเป็นคนที่มีความสุขกับทุกวันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นทุกวันก็เป็นวันพิเศษของเราค่ะ”คอนเสิร์ตการกุศล “The Magic Moment ตอน The Power of Love เพลงรัก พลังรัก” จะจัดขึ้นในวันที่16 มีนาคม 2567 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี บัตรราคา 50,000/20,000/ 10,000/5,000/4,000/3,000/2,500 บาท จำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com