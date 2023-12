สงครามโกกั้งระอุซ้ำ! เจรจาหยุดยิงแค่ 1 สัปดาห์ กลุ่มอำนาจเดิมรวมกำลัง-เมียนมาทิ้งระเบิดหนุน

รายงานข่าวจากรัฐฉานเหนือ ประเทศเมียนมา ระบุว่า กรณี Three Brotherhood Alliance ประกอบด้วยกองทัพโกกั้ง หรือกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมา (Myanmar National Democratic Alliance Army: MNDAA) กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) และกองทัพยะไข่ (AA) ได้ตกลงหยุดยิงกับทางการเมียนมาบนโต๊ะเจรจาที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมาแต่หลังผ่านข้อตกลงไปได้เพียงประมาณ 1 สัปดาห์ก็ปรากฏเครื่องบินเจ็ตของทางการเมียนมาทิ้งระเบิดโจมตีพื้นที่ยึดครองของ Three Brotherhood Alliance อย่างหนัก โดยเฉพาะในเขตของ MNDAA ที่วางกำลังยึดพื้นที่และเมืองต่างๆ ในเขตเอาไว้ได้เกือบทั้งหมด รวมทั้งยังล้อมเมืองเล่าก์ก่ายซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองโกกั้งเอาไว้ด้วย ทำให้สงครามรัฐฉานเหนือกลับมาระอุขึ้นอีกครั้ง โดยการโจมตีทางเครื่องบินมีความรุนแรงอย่างมากในช่วงระหว่างวันที่ 18-21 ธ.ค.ที่ผ่านมาขณะที่ผู้นำของเขตปกครองตนเองโกกั้งในปัจจุบันคือนายไป๋ โซ่ว เฉิง ที่อยู่ฝ่ายเดียวกับรัฐบาลทหารเมียนมาแต่เหลือพื้นที่ปกครองลดน้อยลงเรื่อยๆ กลับไม่ยอมจำนน โดยได้มีการระดมกำลังปฏิบัติการพิเศษเพื่อป้องกันเมืองหลวง โดยร่วมกับคนในตระกูลต่างๆ ที่เคยปกครองเขตนี้ ทำการป้องกันรอบเมืองเล่าก์ก่ายเอาไว้ซึ่ง “จินนี่“ ยูทูบเบอร์ดังลูกหลานของทหารจีนคณะชาติกองพล 93 ได้อ่านข่าวสารจากประเทศจีนและความเคลื่อนไหวของเพจ The Kokang ผ่านช่อง "ชีวิตในอเมริกา By J Channel" ระบุว่าเขตป้องกันของนายไป๋ โซ่ว เฉิง ได้แก่ เมืองตงเฉินซึ่งเป็นเขตของตระกูลหลิว นำโดยนายหลิว เจิน เชียง เขตจิง เซี่ยง เฉิง ของตระกูลเว่ย นำโดยนายเว่ย เซา เหยิน และเขตจิว ฝ่าง ของตระกูลไป๋ หากพ้นเขตเหล่านี้เข้าไปก็จะเข้าสู่เมืองเล่าก์ก่ายได้ ซึ่งว่ากันว่าการโจมตีด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศเมียนมาก็เพื่อป้องกันกองกำลังของนายไป๋ โซ่ว เฉิง และพวก ไม่ให้ MNDAA และพันธมิตรบุกเข้ายึดเมืองได้ซึ่งก็จะหมายถึงการล่มสลายของอำนาจเดิมนั่นเองด้าน MNDAA ได้เผยแพร่ทางเพจ The Kokang ถึงการสำรวจและจัดทำสำมะโนประชากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั่นในเขตยึดครองใหม่ทั้งหมด พร้อมประกาศการกลับมาของกองทัพโกกั้ง หลังจากที่ในอดีตเคยปกครองทั้งเขตได้อย่างสมบูรณ์ในยุคที่มีนายเผิง จา เซิง เป็นผู้นำ แต่ต่อมาทหารเมียนมาชักชวนให้เขตโกกั้งเข้าเป็นกองกำลังปกป้องชายแดนหรือ BGF สังกัดกองทัพเมียนมา แต่นายเผง จา เซิง ปฏิเสธจึงได้ถูกผู้บริหารระดับรองลงไปนำ โดยนายไป๋ โซ่ว เฉิง และพรรคพวก หันไปจับมือกับรัฐบาลทหารเมียนมา และขับไล่นายเผิงรวมทั้ง MNDAA ออกจากการปกครอง จากนั้นนายไป๋ โซ่ว เฉิง ก็นำคนทั้ง 4 ตระกูลคือตระกูลไป๋ ตระกูลหลิว ตระกูลเว่ย ตระกูลหลิว (ชื่อซ้ำกัน) โดยมีพันธมิตรคือตระกูลหมิงเข้าบริหารเขตปกครองตนเองโกกั้งแทน ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลทหารเมียนมาในรอบหลายปีมานี้ MNDAA ได้พยายามบุกเข้ายึดอำนาจคืนแต่ก็ไม่สำเร็จจนนายเผิง จา เซิง เสียชีวิตเมื่อต้นปี 2565 และนายเผิง เต๋อ หยิน บุตรชายเข้าปกครอง MNDAA แทน ต่อมาประเทศจีนได้ปราบปรามขบวนการหลอกลวงหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมืองเล่าก์ก่ายเพราะคนทั้ง 4 ตระกูลที่ปกครองเขตปกครองตนเองโกกั้งไม่ให้ความร่วมมือในการปราบปรามและยังทำให้สายลับของจีนที่ถูกส่งเข้าไปเสียชีวิตถึง 4 นาย ทำให้ MNDAA และพันธมิตรถือโอกาสขันอาสาบุกเข้าไปปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และยึดครองพื้นที่จนปิดล้อมเมืองเล่าก์ก่ายเอาไว้ได้ทุกทิศทางดังกล่าว