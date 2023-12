รัฐฉานเหนือสงบแล้ว!?จีนคนกลางเปิดพื้นที่เมียนมา-พันธมิตรชนกลุ่มน้อย เจรจาหยุดหยิง

สถานการณ์สู้รบระหว่างกองกำลัง 3 ฝ่ายคือ Three Brotherhood Alliance ซึ่งประกอบด้วยกองทัพโกกั้ง (MNDAA) กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง (TNLA) และกองทัพยะไข่ (AA) ที่เปิดปฏิบัติการ 1027 นำกำลังบุกถล่มฐานทหารเมียนมา-กองกำลังพิทักษ์ชายแดน (BGF) เมียนมา ในเขตรัฐฉานตอนเหนือ ชายแดนเมียนมา-จีน มาตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.2566 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุดมีรายงานว่าทั้งหมดได้มีการหยุดยิง แต่กองกำลัง 3 ฝ่ายก็ยังคงยึดครองพื้นที่เขตปกครองตนเองโกกั้งและเข้าล้อมเมืองหลวงคือเมืองเล่าก์ก่ายเอาไว้และเพจของกองทัพโกกั้ง (MNDAA) คือ The Kokang ขณะนี้ก็ไม่ปรากฎภาพและคลิปการสู้รบ หรือพื้นที่ยึดครอง แต่เป็นการนำเสนอผู้บริหารออกเยี่ยมเยียนทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบทีผ่านมาแทนรายงานข่าวแจ้งด้วยว่า การหยุดยิงดังกล่าว มีขึ้นหลังรัฐบาลจีนรับเป็นเจ้าภาพเปิดพื้นที่ให้ตัวแทนรัฐบาลทหารเมียนมา และ Three Brotherhood Alliance เจรจาหาทางออกของสงคราม กระทั่งได้ข้อสรุปหยุดยิงไปจนกว่าจะมีการตกลงเรื่องแนวทางการบริหารเขตปกครองตนเองโกกั้งซึ่งในอดีตกองทัพโกกั้ง (MNDAA) เคยปกครองอยู่ แต่ต่อมาทหารเมียนมาได้ร่วมกับกลุ่มโกกั้งเก่า ซึ่งประกอบด้วยคนใน 4 ตระกูล ที่เคยร่วมอยู่ในกองทัพโกกั้งเหมือนกัน เข้ายึดอำนาจการปกครองและหันไปร่วมกับรัฐบาลทหารเมียนมา ทำให้กองทัพโกกั้ง (MNDAA) หลบหนีไปตั้งฐานปฏิบัติการในเขตป่าเขาติดชายแดนจีนมาหลายปีขณะที่ “จินนี่” ลูกหลานของทหารจีนคณะชาติกองทพล 93 ได้อ่านข่าวสารจากประเทศจีนเผยแพร่ผ่าน ช่องยูทูป "ชีวิตในอเมริกา By J Channel" ระบุว่านอกจากการหยุดยิงแล้วทาง Three Brotherhood Alliance ยังได้มีประกาศว่า..มีกลุ่มแอบอ้างเป็น Three Brotherhood Alliance ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมและส่วยจากบริษัท สถานประกอบการและพ่อค้าในเมืองต่างๆ ดังนั้นจึงขอประกาศว่าเป็นฝีมือของฝ่ายตรงกันข้ามและไม่ใช่ Three Brotherhood Alliance แต่อย่างใดเพราะ Three Brotherhood Alliance และรัฐบาลที่บริหารเขตปกครองตนเองโกกั้ง ยังไม่มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ และก่อนจะมีปฏิบัติการ 1027 ทาง Three Brotherhood Alliance ก็ได้ห้ามทหารเก็บภาษีหรือส่วยจากพื้นที่ยึดครอง และให้ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ที่อยู่ในเขตยึดครองอีกด้วยเพราะหวังให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนอกจากนี้หากยังมีเอกชนหรือผู้ที่ถูกเรียกเก็บผลประโยชน์ดังกล่าวสามารถแจ้ง Three Brotherhood Alliance ได้ทงาสายด่วน 19143202693 (ผอ.โจว) ได้.