กรุงเก่า เตรียมจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ฉลอง 32 ปี เพื่อเฉลิมฉลองที่ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

พระนครศรีอยุธยา - ผู้ว่าฯ อยุธยาแถลงข่าวเตรียมจัด งาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2566 ฉลอง 32 ปี โบราณสถานน่ายล ชมแสงไฟล้านดวง ท่ามกลางมรดกโลกเวลา 17.00 น. วันนี้ ( 1 ธ.ค.) ที่วัดไชยวัฒนาราม นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน “ ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ” ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม บรรยากาศการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับขบวนแห่ ประธานแต่งกายชุดไทย พร้อมเหล่านักแสดงแสงสีเสียง ขบวนม้า ขบวนช้าง ก่อนร่วมกับชมการแสดงระบำ ชุด เทวสตรีศรีอโยธยาทั้งนี้ งาน “ ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ” จึดขึ้นตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปีนี้เป็นปีที่ 32 เพื่อเฉลิมฉลองที่ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจ แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประเทศไทย เป็นอย่างยิ่ง ด้วยหลักเกณฑ์มาตรฐาน คืออยุธยามีความเป็นเลิศในการเลือกสรรทำเลที่ตั้งเมือง อยุธยาเป็นแม่แบบในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ นครประวัติศาสตร์แห่งนี้มีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านอารยธรรม มีลักษณะและการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในภาคพื้นเอเชียสำหรับความพิเศษของงานปีนี้ ได้เน้นการเฉลิมฉลอง 32 ปี ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2566 (รวม 10 วัน 10 คืน) ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศผ่านต้นทุนทางวัฒนธรรม Soft Power of Thailand อย่างสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการตอกย้ำให้โลกรู้ว่าอยุธยามีดี ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีไทย พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนแต่งกายผ้าไทยร่วมประกาศความเป็นเมืองมรดกโลกนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กำหนดการจัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง บริเวณด้านหน้าวัดบึงพระราม จากนั้นพิธีเปิดการแสดงแสง-เสียง ณ บริเวณด้านหลังวัดมหาธาตุ ภายใต้ชื่อเรื่องการแสดง “ อโยธยา ยศเกริกฟ้า วีรกษัตรา ศิลป์เรืองรุจี วิเทศไมตรี ศรีอโยธยา ” และอีกมากมาย อาทิ ไหว้พระกลางคืน ลุ้นโชคใหญ่กับร้านเหล่ากาชาด การจัดแสดงปืนใหญ่โบราณ ชมการประกวดบนเวทีกลาง The Best To Be Number One การประกวด “ Miss Ayutthaya ” เป็นต้นและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายตลอด 10 คืน และในวันสุดท้าย จะทำการหมุนวงล้อจับรางวัลสลากกาชาด เวลา 21.00 น. นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าร้านอาหารที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ ถนนกินเส้น ลานวัฒนธรรม สวนดอกไม้ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรวิถีไทย ตลาดย้อนยุค ชมการแสดงแสง-เสียง รับชมนิทรรศการนวัตกรรมจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สถาบันการเงิน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าถนนคนเดิน OTOP กิจกรรมนวัตวิถี ของดีท้องถิ่นไทย สักการะศาลหลักเมือง รถรางให้บริการนักท่องเที่ยวภายในงาน จุดถ่ายภาพ รวมทั้งการจัดแสดงและบริการให้เช่าชุดไทย ตลอดการจัดงานด้านนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดออกร้านกาชาด โดยจัดกิจกรรมมัจฉากาชาด มีของรางวัลจำนวนมาก เพื่อหารายได้ ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยพิบัติ โดยจำหน่ายบัตร ราคาบัตรละ 20 บาท จำนวน 300,000 ใบ ซึ่งท่านสามารถตักไข่ในบ่อมามัจฉากาชาด เพื่อลุ้นนำไปขึ้นรางวัลพิเศษได้อีกด้วยอีกทั้ง มีการจัดจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ราคาฉบับละ 100 บาท เพื่อลุ้นรับโชคใหญ่ โดยรางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์ Toyota Fortuner จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 รถยนต์ Honda City จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 4 ทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 20 รางวัล และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุนครั้งที่ 1 รถจักรยาน จำนวน 100 รางวัล รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุนครั้งที่ 2 พัดลมขนาด 12 นิ้ว จำนวน 100 รางวัล ทั้งนี้กำหนดออกรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ เวทีกลาง บริเวณบึงพระราม ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้หลังแถลงข่าวเสร็จยังรวมชมบรรยากาศตลาดย้อนยุค ที่ยกมาเป็นตัวอย่างร้านต่างๆมากมาย ทั้งอาหารไทย ขนมไทย ผลไม้ไทย รวมถึงงานฝีมือของคนอยุธยา ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสก่อนบรรยากาศงานจริงที่จะถึง 15 – 24 ธันวาคม นี้