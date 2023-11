“ไอคอนสยาม” จัดเต็มงานลอยกระทงริมโค้งน้ำเจ้าพระยา ชูนางนพมาศ “คิมเบอร์ลี่” สวมชุดไทยงามวิจิตรมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท

นางนพมาศคิมเบอร์ลี่ สวมชุดไทยสุดวิจิตรมูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท





กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ยกระดับประเพณีของไทยให้เป็นที่ชื่นชมบนเวทีโลก จัดงานเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงแบบรักษ์โลกของไทย ส่งเสริมการใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ลดการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การใช้ชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนตลอดไปนายสุพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานนี้ไอคอนสยาม ได้ชู 4 แกนเชื่อมสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ “” ส่งเสริมสนับสนุนการลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน “” ให้การสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้ และส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว “” ชื่นชมความงดงามกับการประดิษฐ์กระทงสุดประณีตจาก 16 สถานเอกอัครราชทูต และสุดท้ายคือ “” คือการสืบสานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป สร้างประวัติศาสตร์นำประเพณีลอยกระทง หนุนเทศกาลประเพณีลอยกระทงขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) ในปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับ Core Value ของไอคอนสยามที่มีเป้าหมายในการนำมรดกทางวัฒนธรรมไทยมาเชิดชู ผสมผสานความร่วมสมัย นำเสนอสู่อนาคต หรือ Heritage to Future พร้อมกับการสืบสานและเสริมสร้างภาพลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปงาน “ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY”ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง” จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ภายในงานพบกับโชว์ตระการตา “” นำเสนอการแสดงอันอ่อนช้อยและวิจิตรงดงามในบรรยากาศการเผาเทียนเล่นไฟในรูปแบบร่วมสมัย พร้อมการแสดงกลองชัยประดับลายไทยสีทองอร่ามต้องแสงจันทร์ยามค่ำคืนร่วมชื่นชมความงดงามของนางนพมาศประจำปี 2566 นำโดย “” ที่มาในชุด “ด้วยผ้าไหมโบราณจากสุโขทัย ทอด้วยจิตวิญญาณของช่างพื้นเมืองที่สืบทอดฝีมือจากบรรพบุรุษ สื่อถึงความงามและความร่ำรวยมั่งคั่งของสตรีชนชั้นสูง ประดับเพชร พลอย ปักดิ้นทองแบบโบราณ งานหัตถศิลป์ของช่างไทยที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน ศิราภรณ์ อันล้ำค่า ถอดแบบลายปูนปั้นจากนครศรีสัชนาลัย จึงนับได้ว่าเป็นงานที่ทรงคุณค่าในความเป็นไทยยิ่งนัก ฝีมือการออกแบบโดย อาร์ทอัครัชเนรมิตศิลป์ แชมป์ชุดประจำชาติบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 5 ปีซ้อน พร้อมด้วยสำรับเครื่องประดับทองคำล้ำค่าชุดเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตำรับช่างทองในราชสำนัก สำรับเครื่องประดับประกอบไปด้วย ทับทรวง สร้อยคอ ต่างหู พาหุรัด และปั้นเหน่งพร้อมสายเข็มขัด ออกแบบและรังสรรค์ผลงานโดยทองถนิมและปิดท้ายด้วยความสนุกสนานไปกับการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง จากรายการชิงช้าสวรรค์ และนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดัง ตั๊กแตน ชลดาไอคอนสยาม จับมือสถานเอกอัครราชทูต 16 ประเทศ 7 มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัด “” ตั้งแต่วันนี้-27 พ.ย.66 ณ ICONLUXE ชั้น M ไอคอนสยามกระทงนานาชาติ ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ภายใต้แนวคิดรักษ์โลก โดยการนำแลนมาร์กอันโดดเด่นและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศมาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านนิทรรศการกระทง อาทิ กระทง “มังกรจี้เซียง”-จีน, กระทง “เมืองแห่งแสงสว่าง”-ฝรั่งเศส, กระทง “นกยูงที่งามสง่า”-อินเดีย, กระทง “แก่นแท้ของเวนิส” -อิตาลี และกระทง “กระเรียนกระดาษ”-ญี่ปุ่น เป็นต้นเมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม จับมือพันธมิตร ชวนสนุกสนานไปกับการชม ชิม และช้อป สินค้าไทยในตลาดย้อนยุคเมืองศรีสัชนาลัย เมืองมรดกโลก ซึมซับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ในบรรยากาศที่ตกแต่งด้วยสีสันอันหลากหลายของโคมล้านนาจำนวนมาก ร่วมถ่ายรูปสวย ๆ ในกระทงสุโขทัยใหญ่ขนาด 2 เมตรพร้อมร่วมลอยกระทงแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุจากธรรมชาติ โดยสามารถลอยกระทงได้ภายใน “” บริเวณโซนภาคใต้ และภาคกลาง และพบกับโปรโมชั่นพิเศษต่าง ๆ ภายในเมืองสุขสยาม ตั้งแต่วันที่นี้ – 30 พ.ย. 66ส่วนวันที่ 25 – 27 พ.ย. 66 ชวนเพลิดเพลินไปกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ชมการประกวดนางนพมาศ AEC สนุกสนานกับขบวนแห่นางนพมาศและการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา, การแสดงขับร้องเพลงเรือ, การแสดงหุ่นคน, การแสดงดนตรีย้อนยุค จากโรงเรียนศรีกันต์ (วัฒนาอุปถัมภ์) รองชนะเลิศการประกวดการแข่งขันชิงช้าสวรรค์ เฉพาะวันที่ 27 พ.ย. 66เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา ไอคอนสยามได้เลือกสรรและรณรงค์ในการใช้กระทงใบตอง กระทงกาบกล้วย และกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน ขณะที่หลังงานจบสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตคลองสาน จะร่วมกันเก็บกระทงออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยกระทงที่จัดเก็บได้จะนำไปแยกประเภท และเข้าสู่กระบวนการกำจัดต่อไปนอกจากนี้ไอคอนสยามยังเชิญชวนผู้ร่วมงานแต่งชุดไทยหรือผ้าไทย ในงาน “ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง” ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00-24.00 น. ณ ริเวอร์พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม