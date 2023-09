GC จับมือร่วม TotalEnergies ENEOS เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ระยอง

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ TotalEnergies ENEOS ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จากการผลิตไฟฟ้าด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์กว่า 11,000 แผง ขนาด 6.7 เมกะวัตต์/พีก (MWp) บนหลังคาของโรงงาน 5 แห่งของบริษัท GC ที่จะสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้ประมาณ 9,500 เมกะวัตต์/ชั่วโมง (MWh) ต่อปีโดยจะช่วยให้บริษัทฯ GC ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศได้เทียบเท่า 4,300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 64,500 ต้นตลอดระยะเวลาของสัญญาอีกทั้งยังสอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ GC ที่มีแผนในการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่นยืนไปพร้อมกับการดูแลลูกค้า ภายใต้แนวคิด "Together To Net Zero" ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ด้วยเป้าหมายระยะกลางในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 20% ภายในปี 2573 มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593ส่งเสริมการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างยั่งยืน โดยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) จะถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานทั้ง 5 แห่ง และอาคารสำนักงานระยองของบริษัท GCและในอนาคตบริษัทฯ ยังมีแผนงานที่จะขยายการติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปโรงงานปิโตรเคมีของ GC Group เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero)