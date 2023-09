สุดอลังการ! Fashion on the Road หน้าด่านแม่สาย ชุดดีไซน์เนอร์สาวอาชีวะเชียงรายคว้าแชมป์

วันนี้ (2 ก.ย.66) บริเวณถนนหน้าด่านพรมแดนไทย-เมียนมา จุดผ่านแดนถาวร อ.แม่สาย จ.เชียงราย เต็มไปด้วยลวดลายสีสันแห่งผืนผ้าที่สะท้อนวิถีชาติพันธุ์ในภาคเหนือ จากฝีมือ 73 นักออกแบบหรือดีไซเนอร์ทั่วประเทศไทย ที่นำผลงานและนางแบบ เข้าร่วมงานแข่งขันเชียงรายแฟนชั่นสู่การออกแบบระดับโลกครั้งที่ 1 หรือ "Chiang Rai Fashion to The World 1st Designers Competition" ซึ่งเป็นการจัดเดินแฟนชั่นบนถนนหน้าด่านพรมแดนหรือ Fashion on the Roadโดย น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย สมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดการแข่งขันเริ่มต้นด้วยการเดินแฟนชั่นโชว์จาก 10 กลุ่มชาติพันธุ์ คือ อาข่า ม้ง กะเหรี่ยง อิ้วเมี่ยน ไตหย่า ไทใหญ่ ยูนนาน ไทลื้อ ลั้วะ และลาหู่ ด้วยนางแบบจาก by YOURS Thailand จากนั้นนางแบบทั้ง 92 คน ได้ออกเดิน ท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงผู้คนในท้องถิ่นทั้งชาวไทยและเมียนมาสองฝั่งพรมแดน ที่ต่างพากันไปชมความงดงามของชุดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ออกแบบและปรับให้มีลวดลายผ้าปักกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้อย่างงดงามลงตัวสำหรับการประกวดชุดแฟชั่นทั้ง 92 ชุด ปรากฎว่ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือชุดราตรีชื่อชุด "โบตั๋น" ที่เป็นกระโปรงยาวลักษณะคล้ายชุดกี่เพ้าของจีนแต่มีลวดลายผ้าลายปักของกลุ่มชาติพันธุ์อิ้วเมี่ยนบนชุดราตรีอย่างลงตัว ฝีมือการออกแบบของ น.ส.วิสา แสนสุขยิ่งนัก จากสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รางวัลที่ 2 เป็นชุดราตรีธรรมชาติและภูมิปัญญา ฝีมือการออกแบบของดีไซเนอร์จากกรุงเทพฯน.ส.ฐาปนีย์ กล่าวว่าปัจจุบันทุกประเทศต่างพยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อช่วงชิงการนำหลังวิกฤติไวรัสโควิด-19 สำหรับประเทศไทยก็พยายามหาจุดแข็งเพื่อเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและทั่วโลกด้วยเช่นกัน ซึ่งหนึ่งในจุดแข็งของไทยเรา คือ ซอฟเพาเวอร์เรื่องอาหาร แฟชั่น กิจกรรม faith (ศรัทธา) ฯลฯ ซึ่งภาคเหนือถือว่าส่วนหนึ่งคือมีลวดลายผ้าปักจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ดังนั้นทาง ททท.จึงได้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดการต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวตลอดทั้งปีหรือ All year รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดรายได้ไปสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้านนางนงเยาว์ เนตรประสิทธ์ นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย กล่าวว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีรวมกันกว่า 35 ชาติพันธุ์ มีการออกแบบผืนผ้าที่ปักด้วยเทคนิค ลวดลายและสีสันแตกต่างกันซึ่งล้วนมีความวิจิตรงดงาม ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการจัด "Fashion on the Road" เป็นคร้้งแรก เพื่อเฟ้นหาสุดยอดดีไซเนอร์และชุดที่งดงาม และคาดหวังจะพัฒนาการออกแบบไปสู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป นอกจากนี้ยังสร้างรายได้ให้คนทุกระดับตั้งแต่กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และผู้จัดจำหน่ายในแต่ละขั้น หรือตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ