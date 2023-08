กลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับงาน “APLF ASEAN 2023” งานเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

info@aplf.com

การกลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับงาน“APLF ASEAN 2023” งานแสดงเครื่องหนังระดับโลก ต้อนรับกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องหนังในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่25 - 27 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนังครั้งยิ่งใหญ่ให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้สโลแกน “ASEAN in Action” APLF ASEAN 2023 เป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของมืออาชีพในวงการอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ผู้ซื้อ และผู้แสดงสินค้าเครื่องหนังจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อสำรวจโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ สร้างความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ รวมทั้งนำเสนอแนวโน้มและนวัตกรรมล่าสุด การจัดงานในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากงาน APLF ASEAN ในปี 2022 ที่ได้มีการนำเสนอซัพพลายเออร์เครื่องหนังชั้นนำกว่า 200 ราย ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมทุกเรื่องของเครื่องหนัง ตั้งแต่ต้นน้ำอย่างหนังดิบที่ยังไม่ฟอก ไปจนถึงปลายน้ำ อันได้แก่ผลิตภัณฑ์จากหนัง สารเคมีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ชิ้นส่วนสำหรับรองเท้า สินค้าและเครื่องประดับแฟชั่นเครื่องหนัง ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีจากผู้ซื้อในวงการผลิตหนังและแฟชั่นหนังกว่า 50 ประเทศAPLF ASEAN เป็นมากกว่างานแสดงสินค้าเพราะได้ผสมผสานแนวคิดการจัดงาน การให้ความรู้ และมอบประสบการณ์เครื่องหนังอย่างครบครันไว้ในงานเดียวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์การเข้าชมงานอย่างครบถ้วน โดยรูปแบบในการจัดงานของปีนี้จะดำเนินไปภายใต้คอนเซ็ปต์ M.E.E.T - Matching, Education, Experience และ Trade show ซึ่งตลอด 3 วันของการจัดการผู้เข้าร่วมงานจะได้เต็มอิ่มกับไฮไลท์พิเศษดังนี้• โครงการแข่งขันออกแบบกระเป๋าเพื่อเฟ้นหาดีไซน์เนอร์หน้าใหม่ The Next Thai Leather Goods Designer Competitionโครงการแข่งขันการออกแบบกระเป๋า มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนักศึกษาในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพในการออกแบบเครื่องหนัง ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้นำเสนอไอเดียการออกแบบกระเป๋าภายใต้คอนเซ็ปต์"Simple is Sustainable: ความเรียบง่ายคือความยั่งยืน” และผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้นำผลงานมาจัดแสดง และเข้าร่วมแข่งขันประชันไอเดียออกแบบที่งาน APLF ASEAN 2023 อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสนับสนุนการออกแบบของอุตสาหกรรมหนังของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล● การนำเสนอคอลเล็คชั่นและการแบ่งปันเรื่องราวจาก 5 ดีไซน์เนอร์ชั้นนำในอาเซียนการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการแบ่งปันเรื่องราวจากนักออกแบบอาเซียนชั้นนำโดยดีไซน์เนอร์แบรนด์เครื่องหนังที่มีชื่อเสียงแห่งอาเซียน ซึ่งได้มาร่วมนำเสนอคอลเลคชั่นกระเป๋า signature ในงาน APLF ASEAN 2023 ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมผลงานชิ้นเอกจากการรังสรรค์ชิ้นงานใหม่ๆ นอกจากนี้ในงานยังเชิญนักออกแบบระดับท๊อปของอาเซียนมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จและความรักของตนต่อเครื่องหนังภายใต้หัวข้อเสวนา "ความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเครื่องหนัง “Endless Possibility of Leather”• เวิร์กชอปสำหรับมืออาชีพด้านแฟชั่นและโซนจัดแสดงสีและวัสดุเครื่องหนังในฤดู Fall-Winter 2024/2025ภายในงานยังได้จัดกิจกรรม Workshop เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุเครื่องหนัง กิจกรรมนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพด้านแฟชั่น ดีไซน์เนอร์ และเจ้าของธุรกิจเครื่องหนัง รวมถึงหลักสูตรอบรมพื้นฐานเรื่องเครื่องหนัง การส่งเสริมความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์หนังให้กับธุรกิจของคุณ คอร์สทำเครื่องหนัง (Leather making class) และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดกับโซนจัดแสดงเทรนด์แฟชั่นสีและวัสดุเครื่องหนังประจำฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว 2024/2025 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้อัพเดทเทรนด์แฟชั่นและวัสดุประจำฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงได้ก่อนใครความร่วมมือจากองค์กรและสมาคมเครื่องหนังชั้นนำทั่วอาเซียนทำให้ APLF ASEAN เป็นแหล่งของการซื้อหนังที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจเครื่องหนังในอาเซียนAPLF ASEAN 2023 ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและสมาคมเครื่องหนังชั้นนำทั่วอาเซียน ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมการฟอกหนังและผลิตรองเท้าชั้นนำในอาเซียน สมาคมอุตสาหกรรมหนังไทย (TTIA) สมาคมเครื่องหนังรองเท้าและกระเป๋าถือของเวียดนาม( LEFASO) สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังอินโดนีเซีย (APKI) และสมาคมผู้ผลิตเครื่องประดับแฟชั่นฟิลิปปินส์ (FamPH) เครือข่ายความร่วมมือนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้งาน APLF ASEAN 2023 เป็นอีกแหล่งซื้อหนังและวัสดุที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนผู้สนใจเข้าชมและผู้ซื้อสามารถลงทะเบียนที่นี่ เพื่อเข้าร่วมงาน APLF ASEAN สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ: