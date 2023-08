เตรียมพร้อมแล้วแฟชั่นโชว์ระดับโลกครั้งแรกหน้าด่านแม่สายต้นเดือนกันยาฯนี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสำนักงาน จ.เชียงราย สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.เชียงราย เทศบาล ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย ฯลฯ พร้อมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เร่งเตรียมพร้อมจัดงาน Chiang Rai Fashion to The World 1st Designers Competition "Fashion on the Road" ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย.2566 นี้ ณ บริเวณหน้าด่านพรมแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สายล่าสุดได้มีการสรุปว่าจะมี 73 ดีไซเนอร์จากทั่วประเทศไทย พร้อมจะนำนางแบบและชุดที่ผ่านการออกแบบคัดเลือกมาเป็นอย่างดี จัดแสดงแฟชั่นโชว์รวม 92 ชุด ซึ่งรูปแบบจะเป็นการจัดเดินแฟชั่นโชว์บนถนนหน้าด่านพรมแดนครั้งแรกในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น.ของวันที่ 2 ก.ย.และตลอดช่วงจัดงานจะมีร้านค้าเกี่ยวกับแฟชั่นเสื้อผ้าต่างๆ จัดแสดง-จำหน่ายประมาณ 100 ร้านนางนงเยาว์ เนตรประสิทธ์ นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย เปิดเผยว่าปัจจุบันมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รวมกันกว่า 35 ชาติพันธุ์ ที่มีการออกแบบผ้าปักด้วยเทคนิค ลวดลายและสีสันแตกต่างกันออกไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนมีความวิจิตรงดงาม ประกอบกับลวดลายผ้าไทยและภาคเหนือก็มีความงดงามอยู่แล้ว รวมทั้งได้มีการคัดสรรดีไซเนอร์มาทำการออกแบบเพื่อให้ได้เสื้อผ้าที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และคัดเลือกที่ดีที่สุดแล้วจึงนำมาจัดแสดง "Fashion on the Road" เป็นคร้้งแรกดังกล่าวโดยจะใช้เส้นทางเดินประมาณ 1 กิโลเมตรสำหรับการเปิด Fashion on the Road ในครั้งนี้นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท.มีกำหนดเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด โดยจะเริ่มต้นด้วยการจัดแฟชั่นโชว์ชุดจาก 10 กลุ่มชาติพันธุ์ คืออาข่า ม้ง กะเหรี่ยง อิ้วเมี่ยน ไตหย่า ไทใหญ่ ยูนนาน ไทลื้อ ลั้วะ และลาหู่ ด้วย 20 นางแบบจาก by YOURS Thailand ก่อนมีการเดินแฟชั่นโชว์จาก 92 นางแบบ จาก 73 ดีไซเนอร์ดังกล่าวโดยคณะกรรมการจัดให้คะแนนและประกาศผลผู้เข้าร่วมตามลำดับจนได้รางวัลผู้ชนะเลิศเพื่อมอบรางวัลในที่สุดซึ่งตลอดช่วงการเดินแฟชั่นจะมีความงดงามอลังการจากชุดที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีและถือเป็นการจัดกิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกของภาคเหนือ และคาดว่าจะสร้างผลดีทั้งต่อการท่องเที่ยว รวมถึงสร้างรายได้ให้กับผู้เกี่ยวข้องกับลวดลายผ้าปักทั้งระบบตั้งแต่กลุ่มชาติพันธุ์หรือชาวบ้านที่ประดิษฐ์-พัฒนาลวดลายมาตั้งแต่บรรพบุรุษขึ้นมาตามลำดับ.