รพ.ราชบุรีจัดงานร่วมใจคนละนิด ก้าวสู่สุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อศูนย์แห่งความเชี่ยวชาญ

ราชบุรี - รพ.ราชบุรี จัดงานร่วมใจคนละนิด ก้าวสู่สุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อศูนย์แห่งความเชี่ยวชาญ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ในการดูแลรักษาโรคที่มีความซับซ้อนวันนี้ (17 ก.ค.) ที่โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี นายวรวิทย์ กังศคิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานจัดงาน "ร่วมใจคนละนิด ก้าวสู่สุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น" (Excellence for everyone) พร้อมทั้ง นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้มีอุปการคุณได้มาร่วมเปิดตัวโครงการคนละนิดอย่างเป็นทางการ โดยมีนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผอ.รพ.ราชบุรี พร้อมทั้งคณะแพทย์ และพยาบาลให้การต้อนรับสำหรับการจัดงาน เพื่อนำเสนอบริการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ (Excellence center) และเปิดตัวโครงการคนละนิดเพื่ออาคารวัฒนเวชและศูนย์มะเร็ง อย่างเป็นทางการ โดยโรงพยาบาลราชบุรีเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 855 เตียง มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และทีมแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ สามารถรองรับการดูแลผู้ป่ายในภาคตะวันตกทั้ง 8 จังหวัด รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง เพื่อการเข้าถึงบริการใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อรักษาในโรงเรียนแพทย์ และลดระยะเวลารอรับบริการ อาคารวัฒนเวช เป็นอาคารศูนย์ความเชี่ยวชาญได้รับประทานนามจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20 แปลว่า ศูนย์แห่งความเชี่ยวชาญ ซึ่งต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเดิมเพื่อใช้ในการดูแลรักษาโรคที่มีความซับซ้อน ที่มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โครงการคนละนิด เป็นโครงการระดมทุนสำหรับอาคารวัฒนเวชและศูนย์มะเร็ง เพื่อให้เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญของเขตสุขภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในภาคตะวันตก และจังหวัดข้างเคียง โดยทางโรงพยาบาลได้นำเสนอศักยภาพของโรงพยาบาลที่มีศูนย์เชี่ยวชาญที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ใกล้บ้าน (Excellence for eve ryone) มีเสวนาความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจ โรคไต โรคตับ โรคมะเร็ง การผ่าตัดแบบส่องกล้อง แผลเล็กฟื้นตัวเร็ว การผ่าตัดสมองแบบผู้ป่วยตื่น เป็นต้น และยังแนะนำบริการคลินิกตรวจสุขภาพพิเศษ และคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เป็นบริการทางเลือกเพื่อลดความแออัดและการรอคอยรักษาอีกด้วยภายในงานยังมีกิจกรรมออกบูทเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การบริการ เช่น ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ คลินิกตรวจสุขภาพพิเศษ คลินิกแพทย์แผนไทย บูทโครงการคนละนิด และงานเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน มหิดลรำลึก ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ รพ.ราชบุรีได้พัฒนาด้านการรักษาเพื่อความเป็นเลิศ เป็นที่พึ่งให้ผู้ป่วยในเขตสุขภาพ และจังหวัดข้างเคียงโดยมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น ศูนย์การวินิจฉัยโรคครบวงจร เพื่อค้นพบและรักษาในระยะต้น ด้วยห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัย ศูนย์มะเร็งครบวงจร สามารถให้การผ่าตัด เคมีบำบัด กลืนไอโอดีนรักษาไทรอยด์ และฉายรังสีศูนย์หัวใจ ให้บริการขยายหลอดเลือดและผ่าตัดหัวใจ ตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์หลอดเลือดสมอง ให้การรักษาแบบเร่งด่วนเพื่อป้องกันอัมพาต การรักษาแบบผ่านสายสวนหลอดเลือดและเจาะผ่านผิวหนัง แผลเล็กฟื้นตัว ศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ผ่าตัดเปลี่ยน ไต กระจกตาและไขกระดูก ศูนย์ผ่าตัดเฉพาะด้าน เช่น ส่องกล้องเพื่อรักษาและค้นหามะเร็ง ผ่าตัดแบบแผลเล็กฟื้นตัวเร็วไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนาน ผ่าตัดสมองแบบไม่ต้องดมยาสลบ ศูนย์ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของใบหน้า ปากแหว่ง เพดานโหว่แบบครบวงจร ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร ศูนย์ความเชี่ยวชาญโรคตา ต้อหิน กระจกตา และจอประสาทตา ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจรเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผลิตกายอุปกรณ์เฉพาะทางมาตรฐาน โรงเรียนแพทย์ศูนย์ทารกแรกเกิด รักษาโรคเด็กแรกคลอดที่มีปัญหาซับซ้อน ศูนย์อุบัติเหตุ ให้การผ่าตัดแบบเร่งด่วนโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ FB รพ.ราชบุรี