กรมอนามัย ชูโครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจพิชิตสุขภาพดี ปรับพฤติกรรมคนไทยสุขภาพดียั่งยืน

วันนี้ ( 13 ก.ค.) ที่ห้องมงกุฎเพชร 2-3 โรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานองค์กรและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพประจำปี 2566 “ฮ่วมแฮง แบ่งปัน สร้างสรรค์ สังคมสุขภาพดี” ปี 2566 (HLO of the Year 2023) และมอบโล่ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้เสนอผลงานการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สื่อหวังผล และภาพเล่าเรื่องดีเด่นมีดร.นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย, นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตลอดจนผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ, ผู้แทนระดับเขต-ระดับจังหวัด, ผู้แทนจากองค์กรและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมงานนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่าคนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น และคิดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึงร้อยละ 73 ของการเสียชีวิตทั้งหมด โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก คือโรคเบาหวานและความดัน มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมดำเนินชีวิต เช่นออกกำลังกายไม่เพียงพอ การกินหวานจัด เค็มจัด หรืออาหารที่มีไขมันสูงจัดกรมอนามัย โดยกองส่งเสริมความรอบรู้และสุขภาพ มีพันธกิจในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดีด้วยแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารและการบริการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพตนเองและคนรอบข้าง ดังนั้นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญด้านนายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า 130 ปีที่เนสท์เล่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เรามุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนสิ่งดีๆเพื่อผู้บริโภค (Good for You) เป็นกลยุทธ์ที่จะสานต่อความมุ่งมั่นของเราในด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับโครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจพิชิตสุขภาพดี เราต้องการสร้างความตระหนักและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพดี ทั้งเรื่องการรับประทานอาหารและการทำกิจกรรมต่างๆ โดยนำความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีมาประยุกต์เป็นภารกิจสามารถทำตามทุกวันได้ง่ายๆ ร่วมกับกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ของกรมอนามัย และประสานทำงานกับหน่วยบริการในชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย เข้าถึงชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ130 ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้ ได้รับเคล็ดลับดูแลสุขภาพ รู้วิธีเลือกสินค้าที่มีโภชนาการเหมาะสมโดยสังเกตจากสัญลักษณ์ "ทางเลือกสุขภาพ" ได้ลงมือปฏิบัติตามพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเป็นประจำ จนเกิดเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่นำไปปฏิบัติต่อได้แม้จบโครงการไปแล้วโครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจพิชิตสุขภาพดีในปี 2566 นี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดย 80% ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 3,900 คน มีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นประจำเลือกดื่มน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มหวานน้อย จัดให้มีเมนูผักอยู่ในอาหารอย่างน้อยวันละ 2 มื้อ ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน เลือกดื่มนมหรือเครื่องดื่มที่มีแคลเซียมสูงเป็นประจำ โดยผู้เข้าร่วมโครงการใน 97 ชุมชนจาก 130 ชุมชนมีน้ำหนักลดลงอย่างน้อย 5 % หรือรอบเอวลดลงอย่างน้อย 1 นิ้วด้านนางสาวเข็มณิภา วงษ์จินดา ชมรมรวมพลคนต้นแบบ สสจ.สุราษฎร์ธานี หนึ่งในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการกล่าวว่า ประทับใจโครงการนี้มาก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นให้สมาชิกในชุมชนได้เริ่มสร้างพฤติกรรมสุขภาพดีกันอย่างจริงจัง นอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลแล้ว ยังไปแนะนำให้กับคนในครอบครัวที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการได้อีกด้วย เช่นชวนกันออกกำลังกาย หรือสั่งหวานน้อย ลดพฤติกรรมการกินหวาน มัน เค็มความสำเร็จของโครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจพิชิตสุขภาพดีในปีที่ผ่านมา เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบนความมุ่งมั่นเดียวกันคือสร้างชุมขนรอบรู้สู่สุขภาพที่ดีให้กับทุกคนในชุมชน และที่สำคัญที่สุดคือการได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนรวมไปถึงสมาชิกทุกคนที่เห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธีตลอดจนการแบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวและชุมชน ร่วมกันสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนด้วยกันต่อไป