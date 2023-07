สสส. สานพลัง ภาคีวิ่งระดับชาติ เปิดตัวโครงการ “Ready to MOVE ON: Woman Active Society”

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 ที่ Warrix Run Hub ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง ภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการระดับประเทศ “Ready to MOVE ON: Woman Active Society” ยกระดับมาตรการ รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการวิ่งสำหรับผู้หญิง โดยมีดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. พร้อมด้วย คุณนิรมล ราศรีรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) นายเธียรสิทธิ์ จิโรจน์วีรภัทร ประธานมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าและส่งเสริมการจัดกีฬามวลชนไทย (TMPSA) นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ อุปนายกสมาคม TMPSA และสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) และผู้อำนวยการโครงการฯ กลุ่ม Influencers นักวิ่ง นักกีฬาสมัครเล่น เทรนเนอร์ นักธุรกิจที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย เข้าร่วมดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าวว่า โครงการฯ เน้นสร้างพลังความร่วมมือขับเคลื่อนงานวิ่ง สู่ต้นแบบมาตรฐานความปลอดภัยให้กับนักวิ่งหญิงทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวทาง 3 actives 1.Active People 2.Active Society 3.Active Environment ที่เชื่อมโยงการออกกำลังกายมาตรฐานของผู้หญิงจากการ “เริ่ม” ที่ตัวเอง สู่การเผยแพร่เรื่องมาตรการความปลอดภัยของนักวิ่งหญิง และ “แสดงสิทธิ์” ในการสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกาย สร้างความสมดุลของชีวิต จัดสรรเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ มุ่งเป้าสร้างมาตรการคุ้มครองในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ที่มีแนวทางสร้างความเข้าใจกับผู้จัดงานวิ่งทั่วประเทศ ยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับนักวิ่งหญิงเป็นแนวนโยบายในการปฏิบัติทั่วไป สู่ต้นแบบมาตรฐานความปลอดภัยที่นักวิ่งหญิงควรได้รับการปฏิบัติอย่างมีเกียรติ และเท่าเทียมกับเพศอื่น ๆ“แนวทางปฏิบัติสำหรับนักวิ่งผู้หญิง “8 Safety ACTIVE Well” 1.Sleep Well พักผ่อนเต็มที่ นอนอย่างน้อย 6 ชั่วโมง 2.Eat Well เลือกกินอาหารปลอดภัยและเหมาะสม 3.Drink Well ดื่มน้ำปริมาณที่เหมาะสมก่อนนอน และก่อนวิ่ง 4.Check Well ตรวจเช็คร่างกายก่อนลงแข่งขัน 5.Warm Up Well ยืดเหยียดและเพิ่มอุณหภูมิก่อนเริ่มวิ่งทุกครั้ง 6.Focus Well สร้างสมาธิ ไม่เร่งรีบจนเกินไป 7.Plan Well วางแผนร่วมกิจกรรมล่วงหน้า 8.Train Well ฝึกซ้อมก่อนลงแข่งขัน ทั้งนี้ ได้นำแนวทางปฏิบัติ “8 Safety Active Well” ทดลองใช้ 6 พื้นที่ ใน 6 จังหวัด (ภูเก็ต ชลบุรี เชียงราย ราชบุรี อุบลราชธานี กรุงเทพฯ) ตลอดปี 2566 นี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับชุด Girl Power “ฟรี” มีจำนวนจำกัด ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ womanactiverunning” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว