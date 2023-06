คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา จัดประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

ศูนย์ข่าวศรีราชา –

โดยมีสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-11 มิ.ย.นี้ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.วีระชัย ณ นคร นายกสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน

“การประชุมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีความน่ายินดีที่มีเยาวชนรุ่นใหม่เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานด้านพฤกษศาสตร์เพิ่มมากขึ้นในหลายหัวข้อ และมีการจัดทำโปสเตอร์ที่เป็นผลงานที่เด่นทางวิชาการที่มีการพัฒนาสูงขึ้น ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ในด้านนี้ให้เพิ่มขึ้นได้” นายกสมาคมพฤกษศาสตร์ฯ กล่าว

วันนี้ ( 9 มิ.ย.) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (The 15th Botanical Conference of Thailand: BCT15) ในหัวข้อ”พฤกษศาสตร์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความร่วมมือในระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล ” (Botany towards SDGs: from local to global partnership)เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)เช่นเดียวกับบริษัทต่างๆ ที่ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นสมุนไพรไปยังต่างประเทศก็มีความต้องการบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสาขา พฤกษศาสตร์ที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันภาวะโลกร้อน และต้นไม้ที่มีจำนวนลดลง บุคลากรในส่วนนี้ก็จะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น