ชัยนาทชวนเที่ยวงาน “วิถีถิ่น วิถีไทย ใส่ใจตาลโตนด”

วันนี้ (9 มิ.ย.) ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางประวงษ์ กานนท์รังษี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วิถีถิ่น วิถีไทย ใส่ใจตาลโตนด จังหวัดชัยนาท” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 มิถุนายน 2566 ณ เวทีสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาทเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญและประโยชน์ของตาลโตนด เพื่อเป็นกิจกรรมการรณรงค์อนุรักษ์ตาลโตนด พืชเศรษฐกิจประจำท้องถิ่นอันเป็นมรดกแห่งบรรพชนชาวห้วยกรด เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่อาหารจากตาลโตนด อาหารพื้นถิ่น รวมทั้งศิลปะการแสดงพื้นบ้านการแสดงรำมะนาของตำบลห้วยกรด อันเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของจังหวัดชัยนาท ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อไปยังเด็กและเยาวชนรุ่นต่อๆ ไป และเพื่อเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน ในชุมชนและท้องถิ่นของอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และบุคคลทั่วไปให้มีโอกาสเรียนรู้ ศึกษา และแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดงพื้นบ้านนายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลำคลองที่ส่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาหล่อเลี้ยงในพื้นที่ ทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้มากมายหลายชนิดให้เจริญเติบโตงอกงามดี ทั้งนาข้าว สวนผลไม้ พืชผักสวนครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชเศรษฐกิจสำคัญประจำถิ่นที่บรรพบุรุษชาวห้วยกรดได้ปลูกไว้ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน คือต้นตาลโตนดในอดีตเมื่อ 40 กว่าปีที่ผ่านมา ในพื้นที่ตำบลห้วยกรด มีต้นตาลโตนดขึ้นกระจายอยู่เป็นจำนวนมากนับหลายหมื่นต้น จนเมื่อปี 2523-2525 มีการดำเนินการจัดรูปที่ดินใหม่ให้แก่เกษตรกรและประชาชน ทำให้จำเป็นต้องตัดต้นตาลโตนดนับหมื่นต้นที่กีดขวางออก ต้นตาลโตนดสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรชาวตำบลห้วยกรด และตำบลห้วยกรดพัฒนา เพราะช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น อาชีพทำน้ำตาลโตนด ขึ้นตาล เคี่ยวน้ำตาล ทำน้ำตาลปีก น้ำตาลปี๊บ น้ำตาลสด หรือจำหน่ายอาหารจากตาล เช่น แกงหัวตาล ต้มปลาร้าหัวตาล ยำหัวตาลลอนตาลสด ลอนตาลเชื่อม จาวตาลเชื่อมขนมตาล ต้นตาลโตนดจึงนับว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าอย่างหนึ่งที่บรรพชนชาวห้วยกรดมอบไว้ให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังปัจจุบัน ชาวตำบลห้วยกรด ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี เทศบาลตำบลห้วยกรด และศูนย์ กศน. ตำบลห้วยกรด ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนด เพื่ออนุรักษ์ และรณรงค์ปลูกตาลโตนด อีกทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ของตาลโตนด และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากต้นตาลโตนด การรณรงค์ปลูกตาลโตนดของทุกภาคส่วนนั้นเกิดผลดี มีการปลูกต้นตาลโตนดเพิ่มขึ้นอีกหลายพันตัน รวมกับการอนุรักษ์ต้นตาลโตนดของเดิมไว้นั้น ทำให้ปัจจุบันต้นตาลโตนดในพื้นที่ตำบลห้วยกรด และห้วยกรดพัฒนาน่าจะมีจำนวนมากนับหมื่นต้นนางประวงษ์ กานนท์รังษี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ต้นตาลโตนดมีความสำคัญต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวตำบลห้วยกรด เป็นเอกลักษณ์และนำมาซึ่งวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น อาหารพื้นถิ่น เครื่องใช้พื้นบ้าน นำมาซึ่งรายได้ของเกษตรกร และประชาชน จึงเห็นควรจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ตาลโตนด อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น อีกทั้งประชาสัมพันธ์ของดีตำบลห้วยกรด และของดีอำเภอสรรคบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น จึงได้ประสานเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี กองกำกับการตำรวจภูธรสรรคบุรี เทศบาลตำบลห้วยกรด เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา สภาวัฒนธรรมอำเภอสรรคบุรี สภาวัฒนธรรมตำบลห้วยกรด กรรมการสภาวัฒนธรรมทุกระดับ เกษตรอำเภอสรรคบุรี ท้องถิ่นอำเภอสรรคบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนด กศน.ตำบลห้วยกรด โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เพื่อร่วมกันจัดงาน “วิถีถิ่น วิถีไทย ใสใจตาลโตนด จังหวัดชัยนาท”โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ พิธีเปิดงาน การแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม และการประกวด "สาวงามวัยใส ใส่ใจตาลโตนด" วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 การแสดงดนตรีวงวาเลนไทน์ วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 การแสดงดนตรีวง ET BAND วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 การแสดงดนตรีวงเสรี รุ่งสว่าง วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 การแสดงดนตรีวง ET BAND วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 การแสดงดนตรีวงหลี่ซัง ไหทองคำ วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 การแสดงดนตรีวง ET BAND วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 การแสดงดนตรีวงรุ่ง สุริยา วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 การแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรมและการประกวด "หนุ่มหล่อวัยใส ใส่ใจตาลโตนด" วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 การแสดงดนตรีวง ET BAND ในบริเวณงานทุกวันมีการเปิดบูทจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าโอทอป สินค้าพื้นถิ่น อาหาร เครื่องใช้ต่างๆ