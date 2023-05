มข.เปิดต้นแบบระบบชาร์จรถEV2ทาง ชูเป็นแหล่งพลังงานสำรองให้ครัวเรือน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โถงชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดตัวโครงการต้นแบบระบบชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า (EV) แบบ V2H ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิดโครงการผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนและสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการที่สำคัญหลายโครงการ ทั้งที่เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยเอง และโครงการความร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำ เช่นโครงการอาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building), โครงการวิจัยการนำแบตเตอรี่ที่พัฒนาและผลิตโดย ม.ขอนแก่น มาพัฒนาต่อเป็นระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Battery Energy Storage System (BESS) เป็นต้นมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับบริษัท Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. พัฒนาโครงการ “Environment-Friendly Community” ภายใต้หลักการ “3R” ประกอบด้วย Regional Recycle และ Renewable Energy System ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินโครงการด้านพลังงานมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการ “ต้นแบบระบบชาร์จรถ EV แบบ V2H ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์” เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งเชื่อมั่นจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ตามนโยบายต่อไปด้านรศ.รัชพล ตันติวรากร คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าระบบชาร์จรถ EV แบบ V2H ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ ต่างจากระบบอื่นชาร์จรถ EV แบบอื่นโดยทั่วไปจะเป็นการชาร์จทิศทางเดียว คือชาร์จไฟในบ้านเข้ารถยนต์ไฟฟ้า แต่ระบบนี้มีการชาร์จ 2 ทางคือตัวรถยนต์เป็นแหล่งพลังงานแบตเตอรี่ ตัวรถสามารถส่งพลังงานกลับไปที่บ้านได้ เช่นกรณีไฟฟ้าในบ้านดับ สามารถนำพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ไปใช้ในบ้านได้ด้วยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากระบบชาร์จรถ EV แบบ V2H กรณีเดินทางไกลไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ รถยนต์ EV จะเป็นแหล่งพลังงานได้โดยไม่ต้องไปหาจุดชาร์จที่ใหน รถยนต์ EV จะเป็นเหมือนแบบเตอรี่ขนาดใหญ่เคลื่อนที่ หรือเป็นทางเลือกหนึ่งของแหล่งจัดเก็บพลังงานของครัวเรือน แทนที่บ้านเรือนจะไปซื้อแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้า แต่รถยนต์จะเป็นแหล่งเก็บไฟฟ้าของบ้านหรือมีพลังงานสำรองไว้ใช้ได้ตลอดเวลาการดำเนินโครงการ “ต้นแบบระบบชาร์จ รถ EV แบบ V2H ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์” จะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน เพื่อที่จะเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า และตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย นโยบายของจังหวัด และนโยบายของประเทศ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.มีหลักสูตรระบบอัติโนมัติหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ อยู่ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมจัดอบรมให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ และขยายผลกับทางจังหวัดขอนแก่นตามนโยบายสมาร์ทซิตี้ ให้ใช้รถไฟฟ้ามาก เปลี่ยนรถน้ำมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นด้านรศ.รัชพล กล่าวต่อว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีความร่วมมือในการจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือที่เรียกกันว่า CSR Project กับบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทำโครงการ The Development of Electric Motorcycle Eco-system in Khon Kaen University ซึ่งผลจากกิจกรรมในครั้งนั้นทำให้มีรถมอเตอร์ไซค์ EV ทดลองใช้ในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกหลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริษัท Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. ในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการ “Environment-Friendly Community” ซึ่งในโครงการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินโครงการต้นแบบระบบชาร์จรถ EV แบบ V2H ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ซึ่งเป็นโครงการด้าน CSR Project ในการพัฒนา EV Eco-system ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผลจากโครงการนี้ ทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำต้นแบบระบบชาร์จรถ EV แบบ V2H ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนารถ EV ร่วมกับบริษัทต่อไปนอกจากบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ เรายังได้มีความร่วมมือจาก บริษัท Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd.ที่ได้เข้าร่วมในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านรถ EV โดยได้อนุเคราะห์รถยนต์ Nissan LEAF ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทดลองในการใช้พลังงานจากรถ EV เพื่อเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าพลังงานสำรองในครัวเรือน