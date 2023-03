เชียงใหม่อาการสาหัส! โดนฝุ่นควันเผาป่าเล่นงานหนัก-ค่ามลพิษพุ่งเข้าเกณฑ์ "อันตราย" ยึดอันดับ 1 โลก

วันนี้ (31 มี.ค. 66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง โดยสภาพตัวเมืองถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาทึบและรู้สึกได้ถึงกลิ่นเหม็นไหม้ในอากาศอย่างชัดเจน ซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากไฟไหม้ป่าและจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบกับฝุ่นควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่พบว่ามีจุดความร้อนจากการเผาเป็นจำนวนมหาศาลและกระแสลมพัดพาเข้ามาสะสมในพื้นที่เชียงใหม่ โดยในรอบ24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 454 จุด จากทั้งหมด 2,467 จุดในพื้นที่17 จังหวัดภาคเหนือทั้งนี้ เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 320 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 269.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่เป็นอันตราย โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ส่วนรองลงมา ได้แก่ อันดับ 2 เมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน ดัชนีคุณภาพอากาศ 183 US AQI, อันดับ 3 เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 177 US AQI, อันดับ 4 เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 166 US AQI และอันดับ 5 เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ 165 US AQIส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ,ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม,ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 162 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,150 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,140 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,127 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 342 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 125 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)อยู่ที่ 272,260,250,237,452 และ 235 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ