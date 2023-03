วิกฤติ!เชียงใหม่ฝุ่นควันหนักกระทบสุขภาพทำเด็ก9ขวบเลือดกำเดาพุ่ง-ค่ามลพิษอากาศลิ่วยึดอันดับโลกแน่น

วันนี้(10 มี.ค.66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า และคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยสภาพตัวเมืองถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาทึบทั้งวันและค่ามลพิษอากาศสูงเกินมาตรฐานตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน แม้ว่าหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่ จะระบุว่าเบื้องต้นยังไม่พบว่าจำนวนผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นควันและมลพิษอากาศเพิ่มขึ้นอย่างพิษสังเกต อย่างไรก็ตามพบว่าในโซเชียลมีเดียมีการโพสต์และแชร์เรื่องราวพร้อมภาพของคนเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบสุขภาพเป็นวงกว้าง ยกตัวอย่างเช่นล่าสุด เพจ Drama-addict โพสต์ภาพและเรื่องราวจากผู้ปกครองชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ลูกสาวอายุ 9 ปี ได้ผลกระทบจากการเผชิญสถานการณ์มลพิษอากาศต่อเนื่องยาวนานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนเลือดกำเดาไหลเป็นจำนวนมาก แม้จะพยายามช่วยเหลือตัวเองทุกทางแล้ว ทั้งใช้เครื่องฟอกอากาศและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคาร พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อดูแลประชาชน โดยเฉพาะเด็กและกลุมเสี่ยง ซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้าไปแสดงความเห็นจำนวนมากขณะที่รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ,ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม,ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 97 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,79 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 92 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 89 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,84 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 131 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 207,172,202,197,185 และ 241 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 192 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 134.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน ดัชนีคุณภาพอากาศ 285 US AQI, อันดับ 2 เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน 226 US AQI และอันดับ 3 เมืองเดลี ประเทศอินเดีย 197 US AQI