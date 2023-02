ขอนแก่นวิทย์ร่วม ม.ขอนแก่นจัดกิจกรรมสานฝันนักเรียนสู่ศาสตร์ด้านกฎหมาย

วันนี้ (16 ก.พ.) ที่ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการนำเสนอโครงงาน Campaign for Rule of Law หลักสูตร Foundation for Pre-Law Student สำหรับนักเรียน ห้องเรียน Platinum Politics and Law Classrom โดยมี อาจารย์ยศ นาคะเกศ ,อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน ,อาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ ,นางชุรีพร นาเลาห์ - นางลักษณ์มณี แสงสุพิน ,นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมนางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการ(ฝ่ายวิชาการ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวถึงกิจกรรมการนำเสนอโครงงานดังกล่าว เนื่องจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความสนใจและความถนัด ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างบุคคล จึงมีการจัดห้องเรียนเพื่อรองรับความต้องการและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความหลากหลาย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำหลักสูตร หลักสูตร Foundation for Pre-Law Student สำหรับนักเรียน ห้องเรียน Platinum Politics and Law Classroomทั้งนี้เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมประชาธิปไตย โดยเรียนรู้ถึงหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย กรณีศึกษาที่น่าสนใจ รวมถึงการสอดแทรกเนื้อหาทางนิติทัศนะและคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์อย่างลึกซึ้งต่อไปนายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า การเปิดให้มีห้องเรียนรัฐศาสตร์ - นิติศาสตร์ (Platinum Politics and Law) จะช่วยส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบตามหลักการทางรัฐศาสตร์ และ นิติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างพลเมืองที่เห็นความสำคัญและตระหนักถึงกระบวนการยุติธรรม อย่างแท้จริง ทำให้ลูก ๆ นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองชอบและถนัด และเป็นสาขาที่จะประกอบอาชีพในการช่วยเหลือผู้คนในสังคมในอนาคตได้เอยากจะฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านว่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรามีความตระหนัก ที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคนที่มีความสนใจอย่างเต็มที่ และโชคดีที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะนิติศาสตร์ได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และเราได้ทำ MOU ร่วมกันในปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ในเรื่องของวิชาการ กับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และได้ทำหลักสูตร F-PLS ร่วมกัน คล้ายๆกับห้องเรียนพิเศษ และทำกิจกรรมร่วมกัน ในเรื่องของวิชาพื้นฐาน 12 ชั่วโมง กับกฎหมายทั่วไป และในวันนี้เป็นการนำเสนอโครงงาน 12 ชั่วโมงซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆ ในการเตรียมตัวและให้ความสนใจ ที่จะจบในมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้ จะไปเรียนต่อที่คณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ต่อไปขณะที่ น.ส.ปณาลี แซ่ลิ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 กล่าวว่าหลังจากได้เข้าศึกษา โครงการห้องเรียน Platinum Politics and Law Classrom ได้มีโอกาสเรียนรู้หลักสูตร F-PLS หรือ Foundation for Pre-Law Student ทำให้ได้รับความรู้มากมาย เช่นในด้านสิทธิมนุษยชน ความแตกต่างของระบบกฎหมาย รวมถึงหลักนิติธรรมต่างๆ และในส่วนนี้ทำให้เราถึงรับทราบปัญหาภัยสังคม ถึงประเด็นต่างๆ ที่กฎหมายไม่ได้รับการแก้ไข ที่ตนเข้าเรียนในโครงการนี้ เพราะมีความสนใจทางด้านนิติศาสตร์อยู่แล้ว มีเป้าหมายชัดเจนที่จะศึกษาต่อด้านนิติศาสตร์