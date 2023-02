ต้องซ้อมเผชิญเหตุ! “แม่ฮ่องสอน” เปิดรับซื้อใบไม้แห้ง-ระดมภาคีฝึกช่วยผู้ป่วยหนีหมอกควัน ไฟป่าขั้นวิกฤต

ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องเร่งซ้อมแผนเผชิญเหตุและช่วยเหลือ-ส่งต่อผู้ประสบภัย เพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย ให้สามารถประสานงาน จัดการกับภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพ ทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในชุมชน และยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนอีกทางหนึ่งล่าสุด นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ ก่อนนำภาคีเครือข่ายซักซ้อมการรองรับปัญหาผู้ป่วยเมื่อได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและภัยพิบัติฉุกเฉิน เสมือนจริงที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย บ้านรุ่งอรุณ ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอนโดยมีการทบทวนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ฝึกปฏิบัติ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation : CPR) การเข้าระงับเหตุไฟป่าและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ลำเลียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และมีการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทางอากาศยานขณะเดียวกัน แม่ฮ่องสอนยังเร่งเปิดปฏิบัติการ “ชิงเก็บ งดเผา” นำชาวบ้านช่วยกันเก็บใบไม้แห้งเพื่อส่งขายให้ทางบริษัทวีอีโค จำกัด ที่รับซื้อใบไม้แห้งที่ชาวบ้านรวบรวมเก็บไว้ตามโครงการฯ ในราคากิโลกรัมละ 2 บาท ก่อนใช้นวัตกรรมเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน คือนำใบไม้แห้งไปแปรรูปให้เป็นสินค้าที่หลากหลาย ผ่านกระบวนการเปลี่ยนเชื้อเพลิงใบไม้แห้งเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนายพีระพล นาวาตาริ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีอีโค จำกัด สตาร์ทอัพรักสิ่งแวดล้อมแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ทางบริษัทมีนโยบายช่วยให้สร้างมูลค่าเพิ่มจากใบไม้แห้ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยภาครัฐฯ ร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าภาคเหนือ โดยปี 2565 ที่ผ่านมาทางบริษัทได้ทำการรับซื้อใบไม้แห้งรวม 110 ตัน ในพื้นที่แม่ฮ่องสอน 60 ตัน และ เชียงใหม่ 50 ตัน และในปี 2566 ตั้งเป้าไว้ที่ 200 ตัน“ปีนี้ We eco ยังได้ผลิตเหรียญ We Ecotoken (ECO) เพื่อขับเคลื่อนให้คนเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน PM 2.5 ง่ายขึ้นอีกด้วยทั้งนี้ We eco ร่วมกับ Qbit คิกออฟเปลี่ยนยอดวิวเป็นคาร์บอนเครดิต ด้วย Qbit คนที่ร่วมเป็นครีเอเตอร์ในแพลตฟอร์ม Qbit ไม่เพียงแค่ครีเอเตอร์ แต่แบรนด์ที่ลงโฆษณา หรือผู้ชมคอนเทนต์ทุกยอดวิวก็มีส่วนช่วยลดคาร์บอนเครดิต ช่วยทำให้ประเทศดีขึ้น โลกดีขึ้น