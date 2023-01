บุรีรัมย์เปิดศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าโอทอปและสุดยอดของดีแห่งใหม่ รับเมืองกีฬา-ท่องเที่ยวกระตุ้นรายได้ชุมชน

บุรีรัมย์ -

วันนี้ (25 ม.ค.) จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับภาคเอกชนเปิดร้านประชารัฐ-รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (BoB Shop The Best Of Buriram) ใกล้กับพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ ให้เป็นศูนย์รวมจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปและของดีขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์แห่งใหม่ เพื่อรองรับเมืองกีฬามาตรฐานระดับโลกและเมืองท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนบุรีรัมย์ได้มีแหล่งเลือกซื้อของฝากที่มีคุณภาพมาตรฐานและหลากหลาย ทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการระบายสินค้ากระตุ้นรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิตในชุมชนโดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายในร้านประชารัฐฯ ดังกล่าว จะเน้นคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอปที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ 4-5 ดาว รวมถึงสินค้าและอาหารที่ขึ้นชื่อได้รับรางวัลการประกวดระดับจังหวัดมาแล้วด้วย โดยร้านจะเปิดทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. แต่หากเป็นช่วงเทศกาลจะขยายเวลาเปิดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวน.ส.พิยะดา เสียงประเสริฐ พนักงานจำหน่ายสินค้าประจำร้าน กล่าวว่า การเปิดร้านค้าประชารัฐดังกล่าว เพื่อเป็นศูนย์รวมจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอประดับ 4-5 ดาวและสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งประเภทอาหาร เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับตกแต่ง เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านสวายสออำเภอเมืองบุรีรัมย์ ข้าวเม่าจากอำเภอนางรอง ผ้าภูอัคนีย้อมดินภูเขาไฟจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ กระเป๋าที่ทำจากผ้าไหม ผ้าขาวม้าจากอำเภอกระสัง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากต้นกกจากอำเภอสตึก ซึ่งแต่ละที่จะมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพร เช่น ลูกประคบ ใบกัญชา น้ำผึ้งผสมรากกัญชา ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดได้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอป และสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ ติดไม้ติดมือกลับบ้าน รวมถึงเป็นของฝาก เพื่อร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิตในชุมชนด้วยด้าน น.ส.สุนันทา สุขล้อม บอกว่า สำหรับราคาจำหน่ายหากเป็นประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าภูอัคนีย้อมดินภูเขาไฟ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด แต่ราคาจับต้องได้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละ 150-290 บาท สำหรับประเภทอาหาร เช่น กล้วยเบรกแตก ขนมทองม้วน ข้าวแต๋นหรือขนมนางเล็ด ปลาร้าบอง กุ้งจ่อม ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ราคาเริ่มต้นที่ 35-100 บาทเท่านั้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายแต่ละอย่างมีมาตรฐานชุมชนและ อย.รับรอง อยากให้ลูกค้านักท่องเที่ยวที่มาเยือนบุรีรัมย์ได้มาลองซื้อไปรับประทานหรือเป็นของฝากกันเพื่อร่วมอุดหนุนสินค้าชุมชน