รับไฮซีซันเชียงราย! “กะตะธานี” เทงบผุดสวนแสงไฟ-สวนน้ำริมกก “สิงห์ปาร์ค” เปิดแล้วบอลลูนเฟสติวัล 65

ไฮซีซันหนาวนี้ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกก เขตเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดเทศกาลแห่งแสงไฟ มาลาธารี นครแห่งดอกไม้และสายน้ำ "Mala Tharee The Blooming of Riverie" ประดับดวงไฟนับล้านดวงตั้งแต่บริเวณอาคารโรงแรมไปจนถึงริมฝั่งแม่น้ำกก พร้อมประดับตกแต่งสวนดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่มีสีสันงดงาม ให้เป็นทุ่งดอกไม้ที่มีสีสันที่งดงามในช่วงเวลากลางคืน เปิดตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2565-28 ก.พ. 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น.ของทุกวันนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวสวนน้ำขนาดใหญ่ น้ำพุ และลำน้ำ หรือ Lazy River ซึ่งก่อสร้างด้วยงบลงทุนประมาณ 35 ล้านบาท หวังให้สวนน้ำแห่งใหม่นี้เป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวทั้งนี้ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี มีการจัดเทศกาลดังกล่าวเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาวและช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งผู้เข้าพักและนักท่องเที่ยวทั่วไปให้ความสนใจเดินทางไปชมความงดงามในยามค่ำคืนอย่างต่อเนื่อง ขณะทางโรงแรมมีการปรับห้องพักจำนวน 6 ห้องให้เป็น Two-bed Room Suite สำหรับครอบครัวใหญ่ 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ และปรับห้องพักบางส่วนเป็นห้อง Deluxe Water Park หรือห้องพักวิวสวนน้ำด้วยด้านสิงห์ปาร์ค เชียงราย ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย ได้จัดเทศกาล Farm Festival on The Hill ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-4 ธ.ค.นี้ โดยมีบริการให้บริการนักท่องเที่ยวขึ้นบอลลูนชมทิวทัศน์ในมุมสูงเช่นเดียวกับทุกปี ภายในยังมีสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว สวนชา ฟาร์ม ร้านอาหาร เครื่องดื่ม กาแฟ ชา ฯลฯ พร้อมมีคอนเสิร์ตตลอดระยะเวลา 5 วันดังกล่าวด้วย