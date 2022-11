องค์การอนามัยโลกตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมให้ความสนใจการแก้ปัญหาโรคโควิด-19

วันนี้ (31 ต.ค.) นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ร่วมเป็นประธานเปิดการประเมิน IHR JEE ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผู้ประเมินจากภายนอกขององค์กรอนามัยโลกร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง (IHR Jiont External Evaluation : IHR JEE) รอบที่ 2 และให้การต้อนรับ Dr.Rajesh Sreedharan หัวหน้าทีมการตรวจประเมินจากอนามัยโลก พร้อมคณะ โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ร้อยตำรวจเอกขจรยศ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองการท่า และคณะทำงานเข้าร่วมงาน ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตนในฐานะผู้แทนจังหวัดชลบุรี มีความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับทีมประเมินจากองค์การอนามัยโลก สำหรับการมา site visit ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ที่ได้พัฒนาและปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (International Health Regulations 2005 : IHR 2005) ขององค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปี 2550ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังนับเป็นช่องทางเข้าออกประเทศที่สำคัญ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเสมอมา และจากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติเสนอชื่อช่องทางเข้าออกประเทศเป็นพื้นที่ Site visit คือท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งที่ผ่านมา ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศเป็นอย่างดีรวมทั้งได้มีการฝึกซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านโรคติดต่อ ด้านสารเคมี กัมมันตภาพรังสี และภัยต่างๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีที่อาจเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น หวังว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ของทีมประเมินจะนำข้อเสนอแนะและการแลกเปลี่ยนไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปด้านนายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กล่าวว่า มาตรฐานของท่าเรือแหลมฉบัง ที่นับเป็นท่าเรือชั้นนำของโลก ที่มีการดำเนินการเตรียมการสำหรับการแพร่กระจายของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ไปสู่มาตรการสากล จนถึงขณะนี้ ท่าเรือแหลมฉบังยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มการอำนวยความสะดวกขั้นสูงของท่าเรือควบคู่ไปกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของพนักงาน ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสำหรับการประเมิน IHR JEE ครั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และมีมติเสนอชื่อทางเข้าออกประเทศท่าเรือแหลมฉบัง เป็นพื้นที่ Site visit ในการประเมินโดยปัจจุบัน องค์กรอนามัยโลกได้ปรับปรุงเครื่องมือการประเมิน IHR JEE second edition เป็น third edition ที่มีการนำประสบการณ์จากการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 มาใช้ประกอบการประเมิน IHR Jiont External Evaluation : IHR JEE รอบที่ 2 อีกด้วยนายวีรชาติ กล่าวอีกว่า สำหรับการประเมินในครั้งนี้ ในที่ประชุมให้ความสนใจการการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ซึ่งท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีการวางมาตรการป้องกันดูแลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างเข้มงวดและจริงจัง ทำให้ปัญหาโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในช่วงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยหลังจากนี้จะนำข้อมูลจากทีมงานประเมิน องค์การอนามัยโลก ที่มาตรวจเยี่ยมดังกล่าวไปประชุมร่วมกับส่วนกลาง โดยกระทรวงคมนาคม ที่กำกับดูแลท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อสรุปรายงานไปยัง (WHO) องค์การอนามัยโลกต่อไป