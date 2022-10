หมอหนูยกย่อง “โตโน่”และทีมงานเป็นฮีโร่ ล่าสุดยอดบริจาคเฉียด60ล้านแล้ว

ในที่สุดโครงการ "One Man & The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้" ที่นักร้องนักแสดงชื่อดัง "โตโน่" ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ว่ายน้ำข้ามโขง ไปกลับระหว่าง 2 ประเทศ ระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร เพื่อเปิดรับบริจาคเงินช่วยจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของทั้งสองฝั่ง คือโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำใม่วนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. โตโน่ ได้ทำภารกิจสำเร็จ ว่ายน้ำกลับมายังฝั่งไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางการต้อนรับของชาวนครพนมและนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่รออยู่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขและนายศภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ขึ้นเวทีกล่าวขอบคุณโตโน่และทีมงานด้วยตัวเองนายอนุทินกล่าวสั้นๆว่าต้องขอขอบคุณน้องโตโน่และทีมงานมากๆที่ทำให้คนไทยมีความสุข กิจกรรมครั้งนี้ทำให้เห็นว่าคนไทยไม่ได้เกลียดกัน พร้อมกันนี้ได้ยกย่อง“โตโน่” และทีมงานว่าเป็นฮีโร่ เป็นตัวอย่างที่ดีให้คนรุ่นหลัง ส่วนยอดบริจาคที่โตโน่ตั้งเป้าไว้ที่ 6 ล้านบาท ตอนนี้ทะลุถึง 57 ล้านบาท และอาจถึง 100 ล้านบาทด้วยซ้ำ ต้องขอขอบคุณน้องโตโน่จริงๆอย่างไรก็ตามล่าสุด เมื่อเวลา 17.33 น. ยอดบริจาคที่โพสต์ในเว็บไซต์เทใจในโครงการ "One Man & The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้" ของ "โตโน่" อยู่ที่ 58,065,425 บาท บาท บาท ซึ่งเกินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลายสิบล้านบาท