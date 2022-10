“ณิชา” เคียงข้างให้กำลังใจ “โตโน่” ไม่ห่าง กราบขอพรพระธาตุศรีโคดตะบองด้วยกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากโตโน่ว่ายน้ำออกจากบริเวณท่าน้ำพญาศรีสัตตนาคราช เมื่อเวลา 10.19 น.โดยว่ายเลียบฝั่งแม่น้ำโขงเป็นระยะทางประมาณ 800 เมตรแล้วขึ้นฝั่งที่ท่าน้ำวัดกลาง พบปะกับแฟนคลับและทำกิจกรรมรับบริจาคกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลามหลังจากใช้เวลาประมาณ 20 นาที โตโน่ก็ลงว่ายน้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยว่ายเลียบแนวตลิ่งแม่น้ำโขงระยะทางประมาณ 500 เมตร แล้วขึ้นฝั่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อกราบพระพุทธรูปบางนาคปรกที่บริเวณลานศาลาแสงสิงแก้วหน้าวัดพระอินทร์แปลง พร้อมทำกิจกรรมขอรับบริจาคอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ยอดบริจาคเมื่อเวลาประมาณ 13..00 น. มียอดบริจาคให้โครงการ One Man And The river หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ ทะลุ 40 ล้านบาทภายหลังรับบริจาคที่ท่าน้ำแสงสิงแก้วแล้ว โตโน่ก็เริ่มลงน้ำว่ายตัดข้ามแม่น้ำโขงเพื่อไปขึ้นฝั่งมี่บริเวณท่าน้ำวัดพระธาตุศรีโคตรตะบองเมืองท่าแขก แขวงคำม่วนทันที โดยตลอดระยะทางที่ว่าย จะมีทีมการ์ดคอยพายเรือคะยัก ตามประกบทั้งสองข้างรวม 4 ลำ โดยมีทีมงานผลัดกันลงว่าน้ำร่วมกับโตโน่ตลอดระยะทาง ซึ่งมีความยาวรวมประมาณ 4 กิโลเมตรตลอดเส้นทางโตโน่ ว่ายด้วยความมั่นใจ ไม่มีทีท่าว่าจะมีอาการเหน็ดเหนื่อยแต่ประการใดและในที่สุดโตโน่ก็สามารถว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงมาขึ้นฝั่งที่ท่าน้ำวัดพระธาตุศรีโคตรตะบอง ได้สำเร็จท่ามกลางแฟนคลับจากประเทศเพื่อนบ้านที่มาคอยให้กำลังใจจนแน่นขนัดบริเวณพิธี ไม่แพ้แฟนคลับฝั่งไทยแต่อย่างใดโดยหลังจากโตโน่ ขึ้นฝั่งแล้วก็ได้เดินเท้าฝ่าฝูงชนไปยังองค์พระธาตุศรีโคตรตะบอง ซึ่งเป็นพระธาตุคู่แฝดขององค์พระธาตุพนมของไทย เพื่อกราบนมัสการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยตลอดเส้นทางมีแฟนสาว น้อง ณิชา นั่งเรือตามประกบข้ามฝั่งไปด้วยและร่วมกราบนมัสการองค์พระธาตุศรีโคตรตะบองด้วยกัน