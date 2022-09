เพชรบุรีจัด “Feel Good Mood Retro at Cha-am” ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ค่ำวันนี้ (16 ก.ย.) นายธรรมนูณ ศรีวรรณธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ นายธีรพล ปรียานุภาพ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอชะอำ น.ส.เอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเปิดงาน“Feel Good Mood Retro at Cha-am” ระหว่าง16-18 ก.ย.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยวชายหาดชะอำ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ครึกครื้นมากยิ่งขึ้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี จึงได้ร่วมกัน จัดงาน “Feel Good Mood Retro at Cha-Am ณ ริมชายหาดชะอำ ภายในงานนักท่องเที่ยวจะพบกับ กิจกรรม Good 2nd Hand การรวบรวมร้านค้าสินค้ามือสองที่ขนมาขายริมหาด, การรวมตัวของร้านค้าร้านอาหารชุมชนขึ้นชื่อมาไว้ภายในงาน ชิมอาหารทะเลกันแบบจุใจ, รวมถึงขบวนรถ Food Truckในสไตล์อเมริกัน เช็คอินกับจุดถ่ายรูปย้อนยุค Good DJ สนุกสนานไปกับ DJ 4 TEN ทุกวันที่จะมาสร้างสีสันเติมเต็มบรรยากาศภายในงาน ฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง วันที่ 16 กันยายน 2565 พบกับ วง Lomosonic (โลโมโซนิก), วันที่ 17 กันยายน 2565 พบกับ วง Trix or Treat (ทริค ออ ทรีต) / วง Paradox (พาราด็อกซ์), วันที่ 18 กันยายน 2565 พบกับ วง The Mousses (เดอะมูส) / วง Slur (สเลอ)ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการความร่วมมือและสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), จังหวัดเพชรบุรี, เทศบาลเมืองชะอำ, KAIYA, BLISS, Beauvy และบริษัท อ.รุ่งเรืองพาณิชย์ JAPAN MACHINE โดยภายในงาน ได้มีการบริหารจัดการตามมาตรการสาธารณสุขและมาตรฐาน SHAออกมาเที่ยวมารับลมเย็นๆ นั่งชิลรับประทานอาหาร ถ่ายรูปสวย ๆ ริมทะเลกับบรรยากาศชายหาดชะอำ ช็อปสินค้ามือสอง ชมคอนเสิร์ตริมหาดในสไตล์เรโทรสุดชิคที่ไม่เหมือนใคร กับงานนี้ “Feel Good Mood Retro at Cha-am” วันที่ 16-18 กันยายน 2565 เวลา 16.00–22.00 น. (4 โมงเย็น - 4 ทุ่ม) ณ ริมชายหาดชะอำเหนือ จังหวัดเพชรบุรี เข้าชมงาน ร่วมกิจกรรมฟรีและมีกิจกรรมเล่นเกมส์ลุ้นรับของที่ระลึกและของรางวัลอีกมากมาย ตลอดทั้ง 3 วัน