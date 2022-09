ชวนเที่ยวงานคอนเสิร์ตริมทะเลสไตล์เรโทร “Feel Good Mood Retro at Cha-Am” วันที่ 16-18 กันยายน 2565 เวลา 16.00–22.00 น.  ณ ริมชายหาดชะอำเหนือ จังหวัดเพชรบุรี

“Feel Good Mood Retro at Cha-Am” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี ผ่านกิจกรรมที่สร้างความแปลกใหม่ตื่นตาตื่นใจด้วยศิลปะทางดนตรี เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยวชายหาดชะอำเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ครึกครื้นมากยิ่งขึ้นจังหวัดเพชรบุรี นั่นมีชายหาดชะอำ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทันสมัย เหมาะแก่การพาครอบครัวมาพักผ่อน จึงอยากเชิญชวนคนไทยออกมาเที่ยวเมืองไทยอย่างยั่งยืนตามวิถีการท่องเที่ยวแบบที่ปลอดภัยตามหลักของสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทำให้เกิดรายได้ในท้องถิ่นจากภาคอุตสาหกรรม และเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งยังก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ถือเป็นโอกาสอันดีให้นักท่องเที่ยวได้เติมเต็มประสบการณ์และสัมผัสกับกิจกรรมในรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใคร ในสไตล์เรโทรริมทะเล ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้ Good 2nd Hand การรวบรวมร้านค้าสินค้ามือสองที่ขนมาขายริมหาด, พบกับร้านค้าร้านอาหารชุมชนที่ขึ้นชื่อมาไว้ในงาน, Good Bar Seafood ให้ได้ชิมอาหารทะเลกันแบบจุใจ, รวมถึงขบวนรถ Food Truck ในสไตล์อเมริกัน, พร้อมกับมาเช็คอินกับจุดถ่ายรูปย้อนยุค, Good DJ คึกคักสนุกสนานไปกับ DJ 4 TEN ทุกวันที่จะมาสร้างสีสันเติมเต็มบรรยากาศภายในงานให้ดูสนุกสนาน และรับชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง วันที่ 16 กันยายน 2565 พบกับ วง Lomosonic (โลโมโซนิก), วันที่ 17 กันยายน 2565 พบกับ วง trix or treat (ทริค ออ ทรีต) / วง Paradox (พาราด็อกซ์), วันที่ 18 กันยายน 2565 พบกับ วง The Mousses (เดอะมูส) / วง Slur (สเลอ)ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการความร่วมมือและสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), จังหวัดเพชรบุรี, เทศบาลเมืองชะอำ, KAIYA, BLISS, Beauvy และบริษัท อ.รุ่งเรืองพาณิชย์ JAPAN MACHINE ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินงานและบริหารจัดการตามมาตรการสาธารณสุขและมาตรฐาน SHAออกมาเที่ยวมารับลมทะเลเย็นๆ นั่งชิลทานอาหาร พร้อมกับเซลฟี่ริมทะเลกับบรรยากาศชายหาดชะอำ ช็อปสินค้ามือสอง ชมคอนเสิร์ตริมชายหาดในสไตล์เรโทรสุดชิคที่ไม่เหมือนใคร กับงานนี้ “Feel Good Mood Retro at Cha-Am” วันที่ 16-18 กันยายน 2565 เวลา 16.00–22.00 น. (4 โมงเย็น - 4 ทุ่ม) ณ ริมชายหาดชะอำเหนือ จังหวัดเพชรบุรี และงานนี้พลาดไม่ได้ เพราะฟรี ทั้ง 3 วัน