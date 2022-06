สายตี้ ห้ามพลาด “Chang-Major Movie on the Beach ครั้งที่ 8”

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ เครื่องดื่มตราช้าง พร้อมพันธมิตรที่งานดี ใครก็เลิฟ จับมือร่วมจัดปาร์ตี้ดูหนังและคอนเสิร์ตสุดฟิน ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด “Chang-Major Movie on the Beach ครั้งที่ 8” ตอน FRIEND & SEA โดยงานจะมีขึ้นที่ Triple Tree Beach ริมหาดชะอำ ใกล้ครัวเม็ดทราย ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคมนี้ โดยสุรเชษฐ์ อัศวเรืองรอง ปธ.จนท.บห.ฝ่ายสื่อโฆษณา บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เผยว่า“สำหรับเทศกาลมูฟวี่แอนด์มิวสิค “Chang-Major Movie on the Beach” เราจับมือร่วมกับ เครื่องดื่มตราช้าง ปีนี้เป็นครั้งที่ 8 ซึ่งที่ผ่านมากระแสตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานดีมาโดยตลอด และในครั้งนี้เราก็มีพันธมิตรชั้นนำที่ดี เข้ามาร่วมสร้างกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น มาม่า, อีซูซุ, มอคโคน่า, กรุงไทย-แอกซ่า, โออิชิ กรินที, กรุงศรี ออโต้, เถ้าแก่น้อย, ธนาคารไทยพาณิชย์, Drivehub, Dole และ Joox ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ได้พบกับความสนุกหลากหลายรูปแบบจากผู้สนับสนุน ซึ่งทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปฯ พร้อมสร้างกิจกรรมที่จะทำให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ความสนุก ได้รับอรรถรสเต็มที่ ซึ่งเราจะมีกิจกรรมดี ๆ อย่างต่อเนื่องแน่นอนจนถึงปลายปี โดยในแต่ละปีจะมีธีมสร้างความสนุกสนานที่แตกต่างกันไป อย่างในปีนี้ก็คือ Friend & Sea ชวนเพื่อนมาร่วมสนุกด้วยกันในทุกโซนของงาน ทั้งโซนเพื่อนแซ่บ, โซนเพื่อนกิน และโซนเพื่อนเล่น รวมถึงมาสัมผัสประสบการณ์ดูหนังริมทะเลในบรรยากาศสุดพิเศษ พร้อมสนุกให้สุดกับเพื่อน จากศิลปินชื่อดังที่มาพร้อมกับเซอร์ไพร์สสุดพิเศษอาทิ ป๊อบ ปองกูล, โอ๊ต ปราโมทย์, ซานิ, เอฟ ฮีโร่, โปเตโต้, โจอี้ บอย ฯลฯ ทางด้านการรับมือกับสถานการณ์ความปลอดภัยโควิด-19 เรามีแพลนที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางภาครัฐอย่างเต็มที่ครับ”สำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมสนุกและฟินไปกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดการรับบัตรเข้างานผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : Chang World และ Facebook Fanpage : Movie on the Beach / Movie on the Hill #ก็มาSEAเพื่อน #MOB8