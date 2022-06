สายสตรองห้ามพลาด!มหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวสีสันอีอีซีรอบพื้นที่อ่างเก็บน้ำตะวันออก

ศูนย์ข่าวศรีราชา-

โดยมี นายเสริมศักดิ์ วงษ์วิเศษ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ระยอง ,นางอำไพ ศักดานุกูลจิต (สไลวินสกี้) ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ชลบุรี และท่องเที่ยวและกีฬา จ.ฉะเชิงเทรา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุนกิจกรรมระหว่างการแข่งขัน อาทิ บริษัท ทีซี ออโต้ฮับ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ซูบารุ ,เครื่องดื่มเกลือแร่คุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ตราโพคารี่ และผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดเมื่อย มาซาบาล์ม โดยมาซาแลบ เข้าร่วม

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 – สีสันอีอีซี” สามารถติดตามข้อมูลได้ทาง FACEBOOK สีสันปั่นวิ่ง EEC หรือ Thailand Sport Series หรือช่องทางเว็บไซต์ www.colorsofeec.com

วันนี้ ( 28 มิ.ย.) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 สีสันอีอีซี ซึ่งประกอบด้วย จ.ฉะเชิงเทรา ,ชลบุรี และระยอง ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรีกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยมุ่งเป้าไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบชีวิตกลางแจ้ง รักกิจกรรมการวิ่ง หรือการปั่นจักรยาน ที่ต้องการสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดโล่ง สวยงาม สงบเงียบ และเป็นธรรมชาติตามวิถีของชุมชนที่จะสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจอาทิ กิจกรรมวิ่งปลวกแดง ไนท์ ฮาล์ฟ มาราธอน ซึ่งจะมีขึ้น ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย จ.ระยอง วันที่ 16 ก.ค. 2565กิจกรรมการปั่น Rachalothorn - Tour to the New World 2022 ซึ่งจะมีขึ้นที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี วันที่ 24 ก.ค. 2565 และกิจกรรมวิ่ง คลองสียัด ฮาล์ฟ มาราธอน ฟันรัน 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 31 ก.ค.2565