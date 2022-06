เปิดฤดูกาล Doi Inthanon Thailand By UTMB 2022 รับนักวิ่งเทรลทั่วโลก

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดงาน ASIA PACIFIC Major UTMB World Series - Open Ceremony by Doi Inthanon Thailand by UTMB เมื่อเวลา 13.00 น. โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ร่วมแถลงข่าวเปิดรับสมัคร Doi Inthanon Thailand by UTMB 2022 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ถึงแม้ว่าการจัดการแข่งขันครั้งที่ผ่านมานั้นมีอุปสรรค์ในเรื่องของสถานการณ์โควิด 19 ที่อาจให้การเดินทางมาร่วมแข่งขันไม่สะดวก รวมถึงมีความยากในการทำงานเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่สามารถปิดกั้นความสำเร็จของเราได้ดังจะเห็นได้จากการจัดการแข่งขัน 3 ครั้งที่ผ่านมา ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นทุกปี ซึ่งรู้สึกปลื้มใจกับผลงานและความสำเร็จในทุกๆ ครั้ง ต้องขอขอบคุณหน่วยงาน ทุกกระทรวง ทบวงกรม ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนที่ได้บูรณาการร่วมมือในการดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งพวกท่านเป็นหน่วยสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้คาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นรายการแม่เหล็ก ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมา เป็น Sport Tourism ที่เป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้กับประเทศภายหลังการแพร่ระบาด ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในด้าน นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวดีใจกับประเทศไทยที่ได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลที่มีมาตรฐาน และคุณภาพให้กับนักวิ่งเทรลทั่วโลกได้รับรู้ และเรายังสามารถยกระดับการจัดการแข่งขันในประเทศไทยขึ้นมาระดับ Event ได้อีก 1 สนามคือ Amazean Jungle Thailand By UTMB อำเภอเบตง จังหวัดยะลาสำหรับการจัดงานในปี 2565 จะเป็นโอกาสสำคัญโดยเฉพาะสำหรับนักวิ่งในระยะ 100 ไมล์จะได้ไปแตะความสูง 2565 เมตร (ความสูงตรงกับปีพอดี) จุดที่สูงสุดในแดนสยาม จะได้เห็นทุกไฮไลท์สำคัญของยอดดอยอินทนนท์ที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจการแข่งขัน Doi Inthanon Thailand By UTMB 2022 นี้ จะทำการจัดแข่งขันระหว่าง วันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2022 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และหวังว่าในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ที่สนามได้ถูกยกระดับให้เป็นรายการระดับ Major จะมีนักกีฬาต่างชาติ และนักกีฬาในประเทศสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการดีของประเทศไทยเรา โดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ ที่เศรษฐกิจจะได้ขับเคลื่อนการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากการวิ่งเทรลแล้ว ยังมีกิจกรรมคู่ขนานส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่นๆ อีกหลายรายการ เชื่อมั่นว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ จะมีนักกีฬาต่างชาติสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่จะได้กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยการแข่งขันจะมี 6 ระยะ ได้แก่ SUMMIT 160 ระยะทาง 170 กม. ความสูงสะสม 10,045 เมตร, CLIFFS 100 ระยะทาง 112 กม ความสูงสะสม 6,600 เมตร PAGODA 50 ระยะทาง 55 กม ความสูงสะสม 3,186 เมตร TERRACE 20 ระยะทาง 24 กม ความสูงสะสม 1,067 เมตร TRIBES 10 ระยะทาง 14 กม ความสูงสะสม 712 เมตร WARM UP RUN ระยะทาง 4 กม ความสูงสะสม 170 เมตร โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ https://inthanon.utmb.world/