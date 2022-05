“ทรู” ลุยตลาดเน็ตบ้านภาคอีสาน ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าเพิ่มเป็น 1.2 ล้านราย ชูเน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับ 1

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา

วันนี้ (19 พ.ค.) ที่ทรูสเฟียร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายนัธทวัฒน์ อัศวเดชาธนานนท์ ผู้จัดการทั่วไป เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บมจ.ทรู คอร์เปอเรชั่น เปิดเผยว่า กลุ่มทรู ในฐานะเทค คอมปานี ให้ความสำคัญต่อการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าบริการอย่างต่อเนื่อง ผสานกับการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทำให้สามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่โดดเด่นและแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมครบทุกมิติตั้งแต่การใช้เทคโนโลยี AI ร่วมกับการบริหารจัดการข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (Analytic) ศึกษาความต้องการลูกค้าที่ต่างกัน เพื่อนำเสนอบริการได้ตรงใจโดยเฉพาะ และยังใช้เพื่อดูแลลูกค้าแบบครบวงจร โดยเฉพาะกับลูกค้าทรูออนไลน์ที่มีการดูแลคุณภาพเครือข่ายแบบเน้นการซ่อมก่อนเสีย การบำรุงรักษาเฉพาะด้าน และยังมีการวิเคราะห์เชิงลึก ที่ทำให้ทีมวิศวกรเครือข่ายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงคุณภาพสัญญาณได้ก่อนที่ลูกค้าจะพบปัญหานอกจากนี้ ยังได้นำระบบนิเวศที่ครบวงจรของกลุ่มทรูมาจัดสรรมอบเป็นสิทธิประโยชน์ เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าทรูออนไลน์ เช่น ซิม มือถือ ทรูมูฟ เอช คอนเทนต์จากทรูไอดี สิทธิพิเศษจากทรูการ์ด ตลอดจนโซลูชัน ‘Smart LivingTECH’ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้สะดวกสบายและปลอดภัยก้าวสู่ชีวิตยุคดิจิทัลได้ง่ายยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้น ด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ที่จะส่งมอบประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ทั้งเรื่องการขยายโครงข่ายไฟเบอร์บรอดแบนด์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ การลงทุนนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่สมาร์ทขึ้น รวมถึงนวัตกรรมด้านบริการ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ทรูออนไลน์ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้วย 2 รางวัลใหญ่ “สุดยอดแบรนด์ของโลกแห่งปี” สาขาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ 5 ปีซ้อน จาก World Branding Awards ประเทศอังกฤษรวมทั้งรางวัลอินเทอร์เน็ตบ้านอันดับหนึ่งในไทย 2 ปีซ้อน จาก nPerf ทั้ง "บรอดแบนด์ดีที่สุดในไทย" และ "ไฟเบอร์ดีที่สุดในไทย" และยังคงครองความเป็นผู้นำตลาดบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตอันดับหนึ่งของไทยที่เติบโตสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ทรูออนไลน์พร้อมเดินหน้าสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนไทย เช่นในครั้งนี้ที่เรียกได้ว่า “เป็นที่สุดของความโปร” ที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานใหม่ของตลาดบรอดแบนด์ในประเทศไทย”นายนัธทวัฒน์กล่าวอีกว่า ในปีนี้ทรูออนไลน์ยังคงรักษามาตรฐานการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าอีกครั้ง โดยนำเสนอความโปรสุดทุกเรื่องกับ "True Gigatex PRO Life" ที่จะเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตภายในบ้าน ด้วยความโปร 5 ประการ ได้แก่1. “PRO” HomeTECH โปรสุดทุกเรื่องบ้านอัจฉริยะ เปลี่ยนบ้านคุณให้ล้ำกว่า โปรกว่าด้วย IoT Smart Home จาก True LivingTECH ที่จะช่วยเปลี่ยนบ้านคุณให้เป็นบ้านอัจฉริยะ ตอบโจทย์ความเป็นผู้นำเรื่อง Smart Home เพื่อคนไทยสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น กับแพกเกจเน็ตบ้านที่มาพร้อมกล้อง CCTV และบริการ CCTV Cloud ให้ดูภาพย้อนหลังได้แบบคมชัด พร้อมชูจุดเด่น 3 แกนหลัก ไม่ว่าจะเป็น Live Safe with PRO Secure เทคโนโลยีบ้านปลอดภัย Live Smart with PRO Convenience เทคโนโลยีบ้านอยู่สบาย และ Live Smile with PRO Health เทคโนโลยีบ้านสุขภาพดี โดยอุปกรณ์ต่างๆ สามารถตั้งค่าให้ทำงานร่วมกันได้อย่างไม่จำกัดตามไลฟ์สไตล์ของผู้อาศัย ควบคุมหรือสั่งการได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชันเพียงแอปฯ เดียว2. “PRO” Speed โปรสุดทุกเรื่องความเร็ว ที่ไม่ใช่แค่เรื่องสปีดและตัวเลข แต่เราคำนึงถึงการใช้งานในชีวิตประจำวันของคนไทย ด้วยโมเด็ม 6 เสาที่ดีที่สุด Gigatex Router Pro WiFi6 รับประกันความเร็วแรงระดับ Gigabit พร้อม Mesh Router PRO WiFi6 ตัวช่วยกระจายสัญญาณทั่วบ้าน เล่นเน็ตไร้สาย Wi-Fi แรงขึ้นกว่าเดิมถึง 3 เท่า ทั้งนี้ ทรูออนไลน์ยังมีแพกเกจความเร็วให้เลือกสูงสุดถึง 2 Gbps ให้คนไทยได้เลือกใช้ตามการใช้งาน และสมาชิกในครอบครัว3. True Gigatex Flexi “PRO” โปรสุดทุกไลฟ์สไตล์ บริการที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทย กับบริการปรับความเร็วตามการใช้งานมีให้เลือก 3 รูปแบบ ทั้งโหมดการทำงานหรือเรียนออนไลน์ โหมดความบันเทิง ดูหนังฟังเพลง และโหมดเล่นเกม เป็นบริการฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ที่ใช้แพกเกจความเร็วที่ 1,000/500 Mbps ขึ้นไป4. “PRO” Content โปรสุดทุกเรื่องคอนเทนต์ กับกล่องทีวีอัจฉริยะ ทรูไอดีทีวี ที่มาพร้อมความบันเทิงระดับโปรของบ้านแห่งอนาคตที่สามารถเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้เป็นสมาร์ททีวี รวมที่สุดของความบันเทิง ที่ทรู ที่เดียว ครบทุกไลฟ์สไตล์5. บริการ True Gigatex Tech “PRO” โปรสุดทุกเรื่องการให้บริการ ดูแลครบทุกด้านระดับโปร รวดเร็ว ทันใจ แก้ปัญหาฉับไวใน 24 ชั่วโมง พร้อมเทคโนโลยี AI อัจฉริยะ ด้วยระบบการทำงานที่สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์เชิงลึก เสริมประสิทธิภาพการดูแลคุณภาพเครือข่ายแบบ Proactive Maintenance ซึ่งเป็นการดูแลลูกค้าในเชิงรุก และพบกับชีวิตระดับโปรและแพกเกจสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง 599 บาทได้แล้ววันนี้ สำหรับลูกค้าปัจจุบัน รับฟรีกล้อง CCTV เมื่อสมัครบริการ CCTV Cloud เพียงเดือนละ 99 บาท และยังสามารถรับส่วนลดซื้ออุปกรณ์ IoT อัจฉริยะอีกด้วย"นายนัธทวัฒน์กล่าวต่อว่า สำหรับตลาดเน็ตบ้านจากการสำรวจพบว่าคนไทยใช้เน็ตบ้านทุกค่ายประมาณ 12 ล้านราย โดยเป็นลูกค้าของ ทรู ประมาณ 5 ล้านรายที่ไว้วางใจเรา ในปี 2565 ทรูตั้งเป้าขยายตลาดเพิ่มฐานลูกค้าให้เป็น 5.5 ล้านรายหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5 แสนราย ส่วนตลาดโคราชประตูสู่อีสานและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ มีลูกค้าทรูประมาณ 70,000 ราย มีเป้าหมายเพิ่มเป็น 100,000 รายส่วนภาคอีสานเรามีลูกค้าอยู่ประมาณ 700,000 ราย ตั้งเป้าที่จะขยายเพิ่มเป็น 1.2 ล้านราย ต้องยอมรับว่าในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาตลาดบรอดแบนด์ของไทยเติบโตอย่างมาก ปัจจัยสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคนไทยหลังการระบาดของโควิด-19 ทำให้คนไทย Work From Home มากขึ้นและหันมาใช้เน็ตบ้านมากขึ้น ตลาดดังกล่าวจึงเติบโตและมีแนวโน้มสดใสต่อเนื่อง ทรูจึงพยายามตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได้ดีที่สุด และเชื่อว่าแคมเปญที่เราเปิดตัวในครั้งนี้จะทำให้คนไทยได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตยุคปัจจุบันโดยไม่สะดุดอย่างแน่นอน“ทั้งนี้ ขอเชิญชวนมาสัมผัสชีวิตระดับโปรกับ True Gigatex PRO Life ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565 เริ่มเพียง 599 บาทต่อเดือน สำหรับลูกค้าปัจจุบัน รับฟรีกล้อง CCTV เมื่อสมัครบริการ CCTV Cloud เพียงเดือนละ 99 บาท และยังรับส่วนลดซื้ออุปกรณ์ IoT อัจฉริยะได้อีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทรูชอปทุกสาขา หรือ www.trueonline.com หรือโทร. 0-2700-8000” นายนัธทวัฒน์ กล่าวในตอนท้าย